 

“Устал страшно!”: в предсмертной исповеди Вахтанг Кикабидзе успел облегчить душу

15.01.2023, 16:10, Разное
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“Чито-гврито, чито-маргалито, да…” Кто не любит эту песню из картины Георгия Данелии “Мимино”, вышедшей в 1977 году! “Сегодня такие фильмы уже не снимают. На экране – сплошь проститутки, воры в законе, менты – сожалел в беседе с “Дни.ру” исполнитель главной роли Вахтанг Кикабидзе. – Все переключились на одноразовые сериалы, нет былых режиссеров, композиторов, сценаристов”.

Более сорока лет он выходил на сцену с этой песней, в шутку объявляя ее: “Ларису Ивановну хочу!” “Вот она у меня где! – показывал певец на горло – Устал страшно! А что поделаешь – народ просит!”

Интересно, что даже почтенном возрасте Кикабидзе продолжал гастролировать. “Нелегко мне даются перелеты, ведь в самолете нельзя курить, но куда денешься! – вздыхал он. – Вот на прошлой неделе пел в Монте-Карло, сегодня – в Юрмале. Мне это в радость. Знаете, я не смогу без сцены. Недавно была под 42 температура, но я концерт не отменил. А в конце выступления градусник показывал 36,6! Вот и не верь, что сцена лечит. В советское время считалось, что эстрада – легкий жанр. Но мало кто знает, что после выступления артисты часто со стула встать не могут – так выкладываются”.

Что касается курения, сигарету Буба (“Когда я был маленьким, первое слово, которое я произнес, было почему-то “буба”. Из-за того, что я так “бубнил”, меня и прозвали Бубой”, – пояснил певец) держал в руке с девяти лет. И не расставался с ней, кажется, ни на минуту.

“Было время, когда друзья хотели избавить меня от этой привычки и отправили в Москву. Там четыре профессора меня смотрели, а потом сказали: “Вам не нужно бросать, курите!” – рассказал “Дни.ру” любимец публики в последней исповеди.

Хобби Кикабидзе была рыбалка: “Каждый день в пять утра я ухожу с удочкой. Даже если дома кто-то умер, все равно иду на рыбалку. Сижу на берегу, думаю о разном, никто не мешает… Горжусь тем, что однажды вытащил двухметрового сома – шестеро ребятишек сели возле него на берегу! Но я рыбу не люблю – раздаю друзьям или отпускаю”.

Артист признавался, что его любимое блюдо – жареная картошка с яйцами. После концерта мог позволить себе пропустить и 30 граммов водки, предпочитая ее вину. “Хотя сегодня в Грузии оно очень приличное, ведь всех жуликов с этого рынка выгнали, – заверял Вахтанг Константинович. – У меня дома есть семилитровый рог для вина. Жаль, что люди, которые из него пили, давно ушли из жизни”.


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