Путин заявляет, что российская экономика находится в стабильном состоянии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация гораздо стабильнее, чем ожидалось.

В интервью он заявил, что экономическая ситуация стабильная, более того, она лучше, чем ожидали наши конкуренты, а также, чем ожидали даже мы”, – сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в программе “Москва”. Программа “Кремль. Путин” можно увидеть на канале “Россия 1”.

Путин заявил, что об этом свидетельствуют все показатели макроэкономической эффективности. На недавней встрече с правительством я заявил, что один из наших главных показателей, а именно уровень безработицы, сейчас находится на историческом минимуме. Глава государства заявил, что инфляция ниже, чем ожидалось, и демонстрирует положительную динамику.