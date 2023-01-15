Патриарх Кирилл случайно процитировал Моральный кодекс строителя коммунизма вместо Библии
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Патриарх Кирилл во время оглашения тезисов на церковной конференции случайно процитировал Моральный кодекс строителя коммунизма, выдав его за Библию. Позже он объяснил, что это произошло по ошибке, из-за усталости.
Глава церкви заявил, что люди, охраняющие православные ценности, должны быть честными и правдивыми, как завещал Иисус.
«Им должна быть свойственна нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни», – сказал он, практически дословно процитировав седьмой пункт коммунистической доктрины.
Позже патриарх прокомментировал инцидент – оказалось, что он перепутал программные документы из-за сложного дня и большого количества бумажной работы.
«Библию я знаю хорошо, заучивал целыми абзацами и сдавал её в высшей… В высшей церковной школе. Но даже несмотря на особые полномочия сверху, я в первую очередь обычный человек. Могу устать, что-то перепутать. Попрекать такими вещами – не по-товарищески», – объяснил предстоятель.
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