 

Патриарх Кирилл случайно процитировал Моральный кодекс строителя коммунизма вместо Библии

15.01.2023, 15:33, Разное
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Патриарх Кирилл во время оглашения тезисов на церковной конференции случайно процитировал Моральный кодекс строителя коммунизма, выдав его за Библию. Позже он объяснил, что это произошло по ошибке, из-за усталости.

Глава церкви заявил, что люди, охраняющие православные ценности, должны быть честными и правдивыми, как завещал Иисус.

«Им должна быть свойственна нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни», – сказал он, практически дословно процитировав седьмой пункт коммунистической доктрины.

Позже патриарх прокомментировал инцидент – оказалось, что он перепутал программные документы из-за сложного дня и большого количества бумажной работы.

«Библию я знаю хорошо, заучивал целыми абзацами и сдавал её в высшей… В высшей церковной школе. Но даже несмотря на особые полномочия сверху, я в первую очередь обычный человек. Могу устать, что-то перепутать. Попрекать такими вещами – не по-товарищески», – объяснил предстоятель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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