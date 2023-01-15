Патриарх Кирилл случайно процитировал Моральный кодекс строителя коммунизма вместо Библии

Патриарх Кирилл во время оглашения тезисов на церковной конференции случайно процитировал Моральный кодекс строителя коммунизма, выдав его за Библию. Позже он объяснил, что это произошло по ошибке, из-за усталости.

Глава церкви заявил, что люди, охраняющие православные ценности, должны быть честными и правдивыми, как завещал Иисус.

«Им должна быть свойственна нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни», – сказал он, практически дословно процитировав седьмой пункт коммунистической доктрины.

Позже патриарх прокомментировал инцидент – оказалось, что он перепутал программные документы из-за сложного дня и большого количества бумажной работы.

«Библию я знаю хорошо, заучивал целыми абзацами и сдавал её в высшей… В высшей церковной школе. Но даже несмотря на особые полномочия сверху, я в первую очередь обычный человек. Могу устать, что-то перепутать. Попрекать такими вещами – не по-товарищески», – объяснил предстоятель.

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