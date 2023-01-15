Тори Спеллинг рассказала о серьезном заболевании старшей дочери

Весь прошлый год звезду “Беверли-Хиллз, 90210” Тори Спеллинг преследовали неудачи по части здоровья. Сначала долго болел ее сын Бо, а незадолго до рождественских каникул и она сама оказалась на больничной койке с жалобами на “сумасшедшее давление” и “затрудненное дыхание”. И вот теперь медицинская помощь потребовалась ее старшей дочери, 14-летней Стелле. В минувшую среду девочку экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. К счастью, диагноз не подтвердился и сейчас со Стеллой все в порядке. О том, что с ней на самом деле случилось, ее звездная мама решила рассказать в соцсетях.

В отделении неотложной помощи ей поставили диагноз гемиплегическая мигрень. Это состояние, которое поражает одну сторону тела. Признаки приступа гемиплегической мигрени аналогичны тем, что проявляются при инсульте, который обычно включает внезапную сильную головную боль, вызывает слабость и онемение одной половины тела. Это может быть ужасно, если вы не знаете, что происходит, или не в курсе об этом типе мигрени, — написала Спеллинг.

А после добавила, что и сама всю жизнь мучается от головных болей, но никогда не задумывалась, к чему они могут привести.

Я всю жизнь страдала от мигрени и понятия не имела об этом. Благодарна всем в отделении неотложной помощи. Они были потрясающими и с любовью заботились о ней.

Всего у 49-леней Тори Спеллинг пятеро детей — вместе с мужем, 55-леним Дином МакДермоттом, она воспитывает двух дочерей (14-летнюю Стеллу и 11-летнюю Хэтти) и трех сыновей — 15-летнего Лиама, 10-летнего Финна и 5-летнего Бо.