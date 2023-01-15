Мнение: Днепр

Относительно вчерашней трагедии в Днепре (Днепропетровске). В силу понятных интересов в России любое попадание обломков или вообще прямые попадания по гражданским объектам называют действием сил ПВО Украины. Дескать, наша высокоточная ракета летела прямиком в форточку склада, а криворукий противник со своим древним поделием промазал, да так удачно, что… далее озвучивается пораженный объект.

Нюанс вот в чем. У ПВО есть критерий успешности работы — это уничтожение ракеты (в общем случае — любой летящей цели) либо отклонение ее от боевого курса. Проще говоря, даже если ракета не уничтожена, а отклонена от своей цели — это уже успех ПВО. Логика здесь, хотя для мирного времени и выглядит крайне негуманно, но с военной точки зрения абсолютно оправдана. Если ракета с ядерной боевой частью летит по центру Москвы, и ее удается отклонить хотя бы километров на 30-40 — это успех. Пускай даже не повезет Балашихе. Все равно количество жертв и разрушений будет несопоставимо с боевым заданием. Идеально — разрушить ракету в воздухе, хотя опять же — сильно не повезет тем, кто окажется на траектории падения обломков. У войны свои понятия о гуманизме.

Почему сбивают ракеты над городами? Потому что для перехвата ракет за пределами городов нужно иметь сплошные районы ПВО-ПРО, на что неспособна ни одна страна в мире — слишком большой ресурс требуется потратить на строительство таких районов и их эксплуатацию. Настолько большой, что это теряет смысл. Кстати, поэтому США и СССР договорились между собой в свое время о создании только одного такого сплошного района на своих территориях — устраивать гонку ПВО-ПРО на экстенсивном поле не рискнули даже они. Основной упор был сделан на интенсификации технологий перехвата. Украина — страна третьего мира, ее возможностей недостаточно даже для создания очаговых и точечных перехватов, уже поэтому злорадство по отношению к возможностям ее ПВО мне не совсем понятно. Россия — точно такая же страна третьего мира, и как было выяснено опытным путем, не способна защитить от нападения даже стратегические аэродромы носителей ядерных зарядов. Так что здесь ситуация вполне сопоставима. Думаю, что при реальном воздушном нападении наша ПВО будет точно так же и пропускать, и лупить куда ни попадя.

Сама история с перехватом ракет очень сложна. Противоракета гораздо сложнее ракеты, во всяком случае, точно более высокотехнологична. Всё упирается в обычную физику. Даже при дозвуковых скоростях ракеты противоракета должна создать на ее траектории осколочное поле с энергиями около 20 МДж на стерадиан. Для сверхзвуковых скоростей эта энергия должна достигать 25-30 МДж на стерадиан, а при гиперзвуковых скоростях — вообще порядка 50 МДж. Это справочные цифры, они, понятно, нуждаются в разъяснениях, но и без них могу сказать — это очень много. Настолько много, что возникает предел возможностей современных технологий: противоракета должна не просто догнать или пересечься курсом с ракетой, но еще и произвести подрыв боевой части как можно ближе к ней (чтобы сохранить энергию осколков), причем не просто подрыв как обычный «бабах», а строго в нужном направлении, фокусируя осколочное поле на цели. При имеющихся скоростях ракеты и противоракеты задача очевидно имеет предел возможностей и сложности. Снайпер, стреляющий с километра в «Сапсан», идущий на скорости в 250 км и точно попадающий в намеченную жертву одной пулей — вот примерный аналог стоящей задачи. Поэтому вчера руководитель украинских сил ПВО сообщил, что ни одной российской ракеты того класса, который попал вчера в жилой дом, за все время конфликта сбить не удалось. Это, как можно понять, был ответ Арестовичу, заявившему, что ракета попала в дом после того, как ее сбила ПВО. В данном случае я на стороне аргументов физики и командующего ПВО Украины.

В реальности, скорее всего, повторилась история с Кременчугом, где аналогичная ракета, предназначенная для поражения авианосцев, применялась не по характерной для себя цели. Ее система наведения наводится на самый крупный объект. Против авианосцев такой подход оправдан, а вот для стрельбы по плотной застройке — точно нет.

—