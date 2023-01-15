 

Не стало звезды “Мимино” Вахтанга Кикабидзе

15.01.2023, 14:05, Разное
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Чреда печальных событий начала года продолжается. Вслед за Инной Чуриковой, о смерти которой стало известно накануне, ушла из жизни еще одна звезда советского кинематографа — грузинский актер Вахтанга Кикабидзе. Об этом сообщает телеканал “Мтавари Архи”. В последние годы артист, полюбившийся зрителям по фильмам “Мимино”,  “Ку! Кин-дза-дза”, “Мелодии Верийского квартала” и “Не горюй!”, серьезно болел. В одном из интервью он признался, что врачи диагностировали ему рак мозга.

Вахтангу Константиновиче было 84, он всего полгода не дожил до своего юбилея, который должен был отмечать 19 июля.

Народный артист грузинской ССР и лауреат Государственной премии СССР Вахтанг Кикабидзе родился в 1938 году в Тбилиси в знатной семье потомка кахетинского царя Александра I. В 1966 году пришел в ансамбль “Орэра”, в этом же году дебютировал в кино в фильме “Встреча в горах»” а через год снялся у Георгия Данелия в фильме “Не горюй!”.. Это принесло ему приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене.  В 1977 году вышел фильм “Мимино” где актер сыграл роль летчика Валентина Мизандари — самую яркую роль в своей творческой биографии. Фильм стал культовым в советском мире и получил несколько национальных и международных наград. А в 1999 Кибабидзе был удостоен особой награды —  имя артиста увековечили на площади Звезд в Москве.

Что же касается лично жизни, то актер был счастливо женат на Ирине Кебадзе, которая умерла двумя годами раньше, в 2021-м. У них остались общий сын Константин и два внука Вато и Иоане.

Выражаем соболезнования родным и близким артиста. 


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