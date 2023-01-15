 

При ремонте УАЗ Патриот в Смоленске на мужчине загорелась одежда

15.01.2023, 12:53, Разное
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По сообщению МЧС РФ в Смоленске, житель загорелся во время ремонта автомобиль УАЗ “Патриот”.

В Новых Батеках когда житель пытался отремонтировать свой внедорожник, находясь в гараже, на нем загорелась одежда, также загорелась обшивка гаража. Мужчина выбежал на улицу и стал задувать пламя на своей одежде, пытаясь отогнать его от себя. Дети увидели ужасную сцену и сразу же рассказали об этом матери, которая была на работе. Женщина прибежала с работы, вызвала пожарных. Огнетушитель помог им потушить пламя до приезда пожарных.

Мужчина 1988 года рождения был доставлен в больницу с сильными ожогами и шоком. Огонь повредил изоляцию крыши гаража и повредил днище УАЗа. В ведомстве устанавливают причины и подробности происшествия.


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