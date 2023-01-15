 

У Бритни Спирс случился “маниакальный” приступ в ресторане — ее муж не смог этого вынести

15.01.2023, 12:40, Разное
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Бритни Спирс снова не в порядке. И на этот раз причина тому не странные танцы или излишне откровенные фотографии в соцсетях, из-за которых каждый раз приходится краснеть ее сыновьям. В минувшую пятницу у певицы случился причудливый нервный срыв, свидетелем которого стали десятки посетителей ресторана JOEY в Вудленд-Хиллз, куда она пришла на ужин вместе со своим мужем Сэмом Асари.

По словам очевидцев, в этот вечер ресторан был битком забит гостями, которые сразу же узнали звезду и, конечно, захотели запечатлеть звезду на камеры своих смартфонов. Повышенное внимание спровоцировало у Бритни неожиданную реакцию. На видео, которое оказалось в распоряжении издания TMZ, видно как Спирс старается закрыть лицо меню. После, утверждают гости заведения, певица начала кричать и нести тарабарщину — не просто какие-то слова, а набор бессвязных звуков. Этот эпизод на публике, очевидно, оказался сильным потрясением для ее мужа Сэма Асгари. Он не стал успокаивать любимую, а просто ушел из ресторана, оставив Бритни один на один с ее приступом. К счастью, он длился не долго. Спустя несколько минут певица пришла в себя и тоже поспешила на выход вместе со своим телохранителем, который вернулся, чтобы оплатить счет.

Напомним, подобный нервный срыв в биографии Бритни Спирс далеко не первый. Один из самых ярких таких эпизодов с певицей случился еще в 2007 году, когда она побрила голову и напала на машину с зонтиком. После этого контроль над всеми действиями и финансами Бритни взял ее отец — опека закончилась только 13 лет спустя. А в 2021 году Спирс призналась, что у нее диагностировали биполярное расстройство.


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