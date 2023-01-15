Всемирный банк: Война в Украине способствовала замедлению роста мировой экономики

В 2023 году рост мировой экономики замедлится до 1,7 процента – по сравнению с показателем три процента, ожидавшимся полгода назад.

Согласно последнему отчету Всемирного банка, такая тенденция обусловлена высокой инфляцией, повышением процентных ставок, сокращением инвестиций и сбоями, вызванными вторжением России в Украину.

Резкий спад экономического роста будет повсеместным: прогнозы на 2023 год пересмотрены в сторону понижения для 95 процентов государств с развитой экономикой и 70 процентов развивающихся стран.

Авторы отчета «Перспективы развития мировой экономики» Всемирного банка указывают на то, что любое новое неблагоприятное развитие событий, как, например, более высокая, чем ожидалось, инфляция, резкое повышение процентных ставок для ее сдерживания, возобновление пандемии COVID-19 или эскалация геополитической напряженности, может привести к рецессии мировой экономики. Это будет первый случай за 80 лет, когда в течение одного десятилетия произошли сразу две глобальные рецессии.

В результате вторжения Российской Федерации в Украину экономический рост в Европе и Центральной Азии, по оценкам, резко замедлится по итогам 2022 года до 0,2 процента. Этот показатель отражает сокращение экономики в России (–3,5 процента) и глубокую рецессию в Украине (–35 процентов). Резко ухудшилась экономическая ситуация в Беларуси, где сокращение ВВП по итогам года составило 6,2 процента.

Из всех постсоветских стран, за исключением Балтии, лучше всего выглядят показатели Армении и Грузии, где по итогам минувшего года рост экономики будет составлять 10,8 и 10 процентов соответственно. На третьем месте – Таджикистан, экономика которого выросла на семь процентов.

Согласно прогнозам, темпы роста в странах с развитой экономикой замедлятся с 2,5 процента в 2022 году до 0,5 – в 2023-м. Как показывает опыт последних двух десятилетий, замедление такого масштаба предвещает глобальную рецессию.

В США в 2023 году прогнозируется снижение темпов роста до 0,5 процента, что на 1,9 процентных пункта ниже предыдущих прогнозов. Это самый слабый показатель – без учета официальных рецессий – с 1970 года.

Экономический рост в Еврозоне в 2023 году, как ожидается, будет находится на нулевом уровне. В Китае рост прогнозируется на уровне 4,3 процента, что на 0,9 процентного пункта ниже предыдущих прогнозов.

Напомним, в России войну (или вторжение) в Украину, которая началась почти год назад, 24 февраля 2022 года, требуется называть специальной военной операцией.