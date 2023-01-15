 

“Прямо в сердце ударили”: состояние 85-летней Немоляевой резко ухудшилось

15.01.2023, 11:55, Разное
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Горькие известия о здоровье звезды в последние годы поставили россиян на уши. Да и родные не на шутку всполошились — даже сдавали звезду в пансионат на реабилитацию, слишком уж пугающими показались ее проблемы с сердцем. По возвращении Светлана Немоляева не пожалела организм и продолжила играть на сцене, будто смерти нет и бояться ее не надо.

Вопреки почтенному возрасту 85-летняя артистка не сидит на месте. Активная жизненная позиция в старости изматывает ее. Как признавалась сама актриса, внешняя привлекательность отошла на второй план, хотя в прошлом звезда ложилась под нож ради красоты.

Всему есть конец, вот и Светлана Немоляева не смогла избежать очередного потрясения, несмотря на внешний позитив и оптимистичный взгляд на жизнь. Актриса узнала о страшной трагедии — смерти Инны Чуриковой.

Осознав факт кончины коллеги, состояние Светланы Немоляевой резко ухудшилось. Она сама призналась об этом журналистам. “Какой ужас. Вы меня прямо в сердце ударили”, — выразилась кинодива.

Как и подобает в таких случаях, артистке остается только молиться, ведь слезами горю не поможешь. Ну и, конечно же, Светлана Немоляева должна заботиться о своем здоровье: страна не готова потерять еще и эту любимую актрису.


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