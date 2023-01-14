 

Вершинин и представитель ООН обсудили российские удобрения

14.01.2023, 16:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил 12 января по телефону вопрос вывода российских удобрений и сельскохозяйственной продукции из-под санкций.

Собеседники обсудили вопросы реализации меморандума РФ и ООН о продвижении российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В заявлении МИД РФ говорится, что особое внимание было уделено таким задачам, как обеспечение вывода всей отечественной сельскохозяйственной продукции из-под непредусмотренных антироссийских санкций, восстановление банковских расчетов и нормализация грузовой логистики и страхования.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает работать над устранением препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.

Представители России, Турции и Украины подписали 22 июля прошлого года зерновое соглашение, которое позволяет экспортировать украинское продовольствие, удобрения и зерно через Черное море из трех портов, включая Одессу. Хотя срок действия договора закончился 18 ноября, он был продлен еще на 120 дней при отсутствии возражений. Эта сделка была частью общего пакета, который также включал разблокирование экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва заявила, что это соглашение не имело юридической силы. ООН также заверила, что ограничения будут сняты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06.22 / Мнение: Ощущение от Мурза

24.06.22 / “Теперь уже никогда”: 48-летний Шатунов напророчил себе скорый конец

15.12.21 / Аргентинские ученые не подтвердили эффективность «Спутник V» против омикрон-варианта

05.02.21 / «Он никому не интересен»: Лавров потребовал от Борреля прекратить упоминать Навального на пресс-конференции

28.07.22 / Мнение: Духовный рост

14.12.22 / Le Soir у фигурантов коррупционного скандала в Европарламенте конфисковано больше €1,5 млн наличными

16.11.22 / “Вы должны ходить на свидания”: Джессика Бил о секрете счастливого брака с Джастином Тимберлейком

05.04.22 / Ресторатор назвал очень важными гранты мэра Москвы на развитие сетей общественного питания

05.02.22 / Студии Никиты Михалкова снимет фильм о победе российских футболистов над Украиной

04.01.22 / “У нас в стране атеистов нет”: в Госдуме отказались даже рассматривать ответственность за оскорбление чувств неверующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика