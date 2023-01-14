Вершинин и представитель ООН обсудили российские удобрения

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил 12 января по телефону вопрос вывода российских удобрений и сельскохозяйственной продукции из-под санкций.

Собеседники обсудили вопросы реализации меморандума РФ и ООН о продвижении российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В заявлении МИД РФ говорится, что особое внимание было уделено таким задачам, как обеспечение вывода всей отечественной сельскохозяйственной продукции из-под непредусмотренных антироссийских санкций, восстановление банковских расчетов и нормализация грузовой логистики и страхования.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН продолжает работать над устранением препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия.

Представители России, Турции и Украины подписали 22 июля прошлого года зерновое соглашение, которое позволяет экспортировать украинское продовольствие, удобрения и зерно через Черное море из трех портов, включая Одессу. Хотя срок действия договора закончился 18 ноября, он был продлен еще на 120 дней при отсутствии возражений. Эта сделка была частью общего пакета, который также включал разблокирование экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва заявила, что это соглашение не имело юридической силы. ООН также заверила, что ограничения будут сняты.