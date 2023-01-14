Эксперт считает, что транзит российского газа через Украину может увеличиться

Теплые и ветреные условия в Европе по-прежнему сдерживают спрос на российский газ. Однако, начиная с понедельника, когда в Европе похолодает, поставки российского “голубого топлива” через Украину могут вырасти, сказал в комментарии РИА Новости Рональд Смит (аналитик BCS World Investment).

Еще несколько дней назад транзит природного газа из РФ через украинскую газотранспортную систему в Европу держался на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки. Однако с 4 января этот показатель упал ниже 38 миллионов кубометров. В течение восьми дней объемы поставок оставались неизменными – 35,5 млн. кубометров.

Спрос на бензин снизился из-за ветреной и холодной погоды, которая установилась в Европе с 20 декабря 20 года. Изъятия из хранилищ были крайне низкими. Смит сказал, что с понедельника погода улучшится, поэтому экспорт может увеличиться.

Bloomberg сообщает, что в Европе будет самый теплый январь за последние годы. Европейская ассоциация ветроэнергетики (Wind Europe) сообщила, что средняя выработка энергии ветропарками на территории Европейского Союза составила почти 26%, что в 1,7 раза превышает среднегодовой показатель в 15%.