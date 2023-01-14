 

Узнали случайно: известие об уходе Гузеевой всполошило россиян

14.01.2023, 11:07, Разное
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Уже почти на протяжении года на первом канале не выходит популярное российское шоу “Давай поженимся”. Все это время телезрители не теряли надежду на то, что любимая программа вернется в эфир.

Мечтам многих россиян, судя по всему, не суждено сбыться. По крайней мере, однозначное заявление телеведущая Лариса Гузеева не оставила им шансов.

Знаменитость ошарашила поклонников новостью о том, что ни один выпуск “Давай поженимся” больше не увидит свет. Таким образом, Гузеева сообщила о своем уходе из проекта. Лариса Андреевна вступила в диалог с поклонницей и раскрыла планы. “И вам всех благ в новом году! Когда же уже будет “Давай поженимся!”?”, — написала поклонница. “Никогда”, — однозначно ответила Лариса Гузеева.

Стоит отметить, что слухи о закрытии шоу ходят уже довольно давно, при этом официальных комментариев по данному поводу не поступало. Первый канал весной и летом сообщал, что проекты возобновятся в подходящее время, но пока что они на паузе.

Журналисты предположили, что “категоричное заявление” Гузеевой является лишь сиюминутной эмоцией телеведущей. Ранее, отвечая на этот же вопрос, звезда говорила: “Не дождетесь”.

Примечательно, что Гузеева по сей день является лицом Первого канала. Ведущая без работы не сидит: она сменила Дмитрия Нагиева на проекте “Голос. 60+”, а также провела новогоднюю ночь на главной кнопке страны.


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