Узнали случайно: известие об уходе Гузеевой всполошило россиян

Уже почти на протяжении года на первом канале не выходит популярное российское шоу “Давай поженимся”. Все это время телезрители не теряли надежду на то, что любимая программа вернется в эфир.

Мечтам многих россиян, судя по всему, не суждено сбыться. По крайней мере, однозначное заявление телеведущая Лариса Гузеева не оставила им шансов.

Знаменитость ошарашила поклонников новостью о том, что ни один выпуск “Давай поженимся” больше не увидит свет. Таким образом, Гузеева сообщила о своем уходе из проекта. Лариса Андреевна вступила в диалог с поклонницей и раскрыла планы. “И вам всех благ в новом году! Когда же уже будет “Давай поженимся!”?”, — написала поклонница. “Никогда”, — однозначно ответила Лариса Гузеева.

Стоит отметить, что слухи о закрытии шоу ходят уже довольно давно, при этом официальных комментариев по данному поводу не поступало. Первый канал весной и летом сообщал, что проекты возобновятся в подходящее время, но пока что они на паузе.

Журналисты предположили, что “категоричное заявление” Гузеевой является лишь сиюминутной эмоцией телеведущей. Ранее, отвечая на этот же вопрос, звезда говорила: “Не дождетесь”.

Примечательно, что Гузеева по сей день является лицом Первого канала. Ведущая без работы не сидит: она сменила Дмитрия Нагиева на проекте “Голос. 60+”, а также провела новогоднюю ночь на главной кнопке страны.