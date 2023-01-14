 

Le Monde – в 2022 году число нелегальных въездов в ЕС подскочило на 64%

14.01.2023, 5:55, Разное
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По результатам 2022 года число незаконных пересечений границы Евросоюза выросло на 64%, пишет Le Monde со ссылкой на европейское агентство по безопасности внешних границ (Frontex). Отмечается, что этот показатель продолжает расти второй год подряд и уже достиг максимума с 2016 года.


AP

В пятницу, 13 января, европейское агентство по безопасности внешних границ (Frontex) объявило, что число незаконных въездов в Евросоюз в прошлом году подскочило на 64% по сравнению с 2021 годом, пишет Le Monde. По данным агентства, в 2022 году было зарегистрировано 330 тыс. нелегальных пересечений границ ЕС: это самый большой показатель с 2016 года.

В официальном сообщении Frontex указывает, что число незаконных въездов «резко растёт» второй год подряд. Отмечается, что 47% нелегалов в прошлом году представляли выходцы из Сирии, Афганистана и Туниса. По сравнению с 2021 годом число сирийских беженцев выросло почти в два раза и составило 94 тыс. человек.

Согласно докладу агентства, 45% всех неразрешённых пересечений границы произошли со стороны Западных Балкан. Там зарегистрировали 145,6 тыс. незаконных въездов — на 136% больше, чем в 2021 году. Вторым по популярности направлением для мигрантов стал путь через центральное Средиземноморье. По этому направлению число нелегалов подскочило на 50% и превысило 100 тыс. Примерно 10% незаконных въездов приходится на женщин, а 9% — на несовершеннолетних, уточняет Le Monde.


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