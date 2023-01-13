Цвет воронова крыла снова в тренде: как выбрать и стилизовать черный оттенок – главный хит 2023 года

Брюнетки могут ликовать, поскольку в нынешнем 2023 году черный цвет является трендовым. Вы можете выбрать любой оттенок, но основой будет угольно-черный цвет, который способен сделать шикарной любую прическу. Разберемся в преимуществах и недостатках цвета и в том, как его правильно стилизовать под тон кожи и цвет глаз.

Преимущества окрашивания волос в черный цвет

Без преувеличения можно сказать, что черный цвет делает образ более элегантным, спокойным и деловым. Недаром брюнеток всегда воспринимают более серьезно, чем блондинок. Черный цвет способен моделировать лицо, он визуально его сужает, особенно в случае с правильным выбором прически. Кроме того, он позволяет подчеркнуть красоту и здоровье самих волос, поскольку черные волосы редко выглядят тусклыми и безжизненными (например, по сравнению с осветленными, которые нередко смотрятся перепаленными).

Волосы смотрятся гуще, визуально добавляется объем, что является несомненным плюсом. Окрашивание является относительно легким, поскольку черный цвет окрашивает любые светлые пряди (в том числе и седые). К примеру, достичь цвета платинового блонда будет в разы сложнее.

Недостатки черного цвета

В черном цвете есть свои недостатки и, прежде чем принять решение об окрашивании, рекомендуется с ними ознакомиться. В первую очередь речь идет о том, что черный цвет способен подчеркнуть морщины, круги под глазами и пигментацию. Он не подойдет обладательницам тонких волос, поскольку способен (как и черный цвет в одежде) визуально сделать прическу еще меньше, то есть, зрительно лишить ее и без того небогатого объема.

Окрашивание в черный цвет может несколько состарить, некачественная краска или неопытный мастер может создать грязный эффект волос. Если натуральные волосы намного светлее, коррекцию придется делать достаточно часто (надо регулярно подкрашивать корни, чтобы создавать эффект ухоженности). И еще одним существенным минусом является то, что от черного цвета очень сложно избавиться. Это надо будет делать в несколько этапов, что может сильно навредить здоровью волос.

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Подытоживая вышесказаннное, можно сделать вывод, что преимуществ у трендового в этом году черного оттенка гораздо больше, нежели недостатков

Стилизация цвета под тон кожи

Очень важным моментом является выбор оттенка под тон кожи, ведь черный цвет также может обладать разными оттенками. Если речь идет о белой коже, черный цвет подойдет практически идеально, независимо от оттенка, поэтому можно экспериментировать. Кожа будет смотреться еще привлекательной, словно фарфоровой.

Смуглая кожа также замечательно сочетается с черным цветом волос. Вы можете выбрать оттенок воронового крыла, также подойдет черный шоколад, кофе, баклажан, карамель, слива, конечно же, с приставкой «черный», например, черная карамель.

Желтый подтон кожи не смотрится с глубоким холодным черным цветом, поэтому девушкам цветотипа «весна» рекомендуется использовать теплые оттенки черного. Например, замечательно подойдет легких блеск золота, черный шоколад, черный кофе и пр.

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Синеватый и красноватый подтон кожи требует сочетания с холодным черным цветом. Именно поэтому дамам с таким типом кожи рекомендуется выбирать оттенок воронового крыла, пепельный, графитовый и подобные тона. Следует избегать теплых оттенков, а вот вышеперечисленные на сто процентов подчеркнут красоту вашего лица и кожи в целом.

В сочетании с цветом глаз

Обратите внимание на цвет ваших глаз, ведь черный цвет волос должен гармонично с ними сочетаться. Например, черные или черно-карие глаза замечательно смотрятся с такими же черными волосами. А вот карие глаза чуть светлее тоном требуют более светлого оттенка волос (например, черная карамель или черный кофе). Зеленым подходят, как синеватые, так и теплые рыжие оттенки, сочетание просто восхитительное. То же самое можно рекомендовать обладательницам голубых и синих глаз. Сероглазым красавицам можно попробовать окрасить волосы черным цветом с аналогичным глазам оттенком (серым, пепельным), подойдет черная карамель и сливово-черный тон.

Прически и уход

Прически подбираются произвольно, это зависит от вкуса обладательницы черных волос. По сути, никаких ограничений в этом плане нет за исключением очень тонких волос. Если вы все-таки решились окрасить такие волосы в черный цвет, для них нужно подобрать прическу по типу каре с челкой или без челки, можно с удлинением или ровным срезом. Во остальных случаях вы можете выбирать понравившуюся модель прически, наверняка она будет смотреться эффектно.

Как уже было сказано, уход нужен регулярный, особенно это касается светловолосых от природы девушек. Следует также подбирать шампуни и другие средства по уходу, предназначенные для брюнеток. Остальные рекомендации являются универсальными, а именно, раз или два в неделю мыть голову, раз в месяц или два срезать кончики, использовать кондиционеры и маски.