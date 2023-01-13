Скандалы: Нелётные условия

Бортпроводники компании «Россия» пожаловались на репрессивную политику дочки «Аэрофлота» и чистки среди сотрудников

Десятки бортпроводников авиакомпании «Россия» выступили с коллективным обращением в целый ряд инстанций, включая президентскую администрацию, пожаловавшись на политику «репрессий и чисток». Из-за нее, как утверждают сотрудники, компанию покидают ценные кадры, на которых держались безопасность и высокий уровень сервиса.

Стюарды и стюардессы, работающие в авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», пожаловались на ее политику и условия труда. Более 50 бортпроводников написали коллективное обращение в администрацию президента, Следственный комитет, Генпрокуратуру, Госдуму и Минтруд. Причиной такого шага стало недовольство «репрессиями и чистками», которую, по их утверждению, проводит авиаперевозчик. Бортпроводники отмечают, что в результате «Россию» покидают ценные кадры, которые обеспечивают безопасность и высокий уровень сервиса во время рейсов. В обращении сотрудники авиакомпании сообщили об ухудшении условий труда, попросили дать оценку правомерности действий работодателя, посодействовать сохранению коллектива и провести проверку в отношении заместителя главы компании по сервису Ласло Сабо, руководителя 5-го отделения бортпроводников Натальи Майоровой и заместителя главы департамента обслуживания на борту в Санкт-Петербурге Валерии Питерской на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Зарплаты и премии

В октябре 2022 года в «России» вступило в силу новое положение о зарплате. В результате бортпроводники лишились значительной части своего дохода: в годовом выражении кабинный экипаж потерял порядка 20-40% заработка. Согласно нововведению, значительная часть зарплаты приходится на премии, но их начисление не регламентировано никакими четкими критериями. Как утверждают бортпроводники, их начисление происходит «по доброй воле руководителей».

Стюарды и стюардессы могут остаться без премии по весьма сомнительным поводам. К примеру, лишиться ее рискуют родители первоклассников, которые оформили отпускной день на 1 сентября, положенный в соответствии с внутренними документами, или доноры, использующие свои законные дни отдыха. Уходя на больничный, сотрудники знают, что и это может стать поводом для лишения премии за месяц, даже в том случае, если пропустили всего один день.

Как считают бортпроводники, цель руководства департамента обслуживания на борту заключается в том, чтобы депремировать сотрудников даже за самые небольшие оплошности. Они обращают внимание, что наказание зачастую абсолютно несоразмерно допущенному нарушению, и на этом фоне на рейсах возникает «излишне нервная обстановка».

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Еще одна проблема, с которой сталкиваются бортпроводники – английский язык. Базовыми фразами владеют практически все, однако компания, как считают сотрудники, предъявляет к ним повышенные запросы, не соответствующие общему уровню требований к владению иностранным языком в России. К слову, от знания английского языка самым непосредственным образом зависит доход бортпроводника – на него завязана существенная часть зарплаты, порядка 30 тысяч рублей в месяц.

При этом, как указывают сотрудники, уровень владения языком определяется без каких-либо прозрачных критериев, оценка представляется умозрительной. По версии бортпроводников, руководство вовсе не заинтересовано в том, чтобы повысить уровень знания языка среди кабинного экипажа – в большей степени его действия заточены на экономию на ФОТ.

Позиция авиакомпании обосновывается тем, что в ее парке есть иностранные воздушные суда, а на рейсах путешествуют пассажиры разных национальностей. Там указывают, что от уровня владения английским зависит качество обслуживания на борту, а также эффективность выполнения требований, связанных с безопасностью полета, оказание доврачебной помощи в случае возникновения такой необходимости во время рейса.

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Еще один момент, который не устраивает бортпроводников, связан с особенностями трудоустройства. Большинство из них по несколько лет работает по срочному договору, и сотрудники не всегда понимают, будет ли он продлен. Отсутствие объективных критериев пролонгирования договоров и ясности по этому вопросу создает в коллективе напряженную обстановку. Как отмечают бортпроводники, зачастую она может негативно влиять на выполнение должностных обязанностей. В результате бортпроводники допускают ошибки, которые, в свою очередь, руководство может использовать для психологического давления на них.

Стюардов и стюардесс не устраивает и проблема планирования. На рейсы назначают минимальное количество членов кабинного экипажа вместо оптимального, и в результате нагрузка на них возрастает – это актуально не только для штатной обстановки, когда проблемы могут возникнуть при стандартном обслуживании пассажиров, но и при возможных аварийных ситуациях. Кроме того, как отмечают сотрудники, ранее матерей-одиночек не ставили на длительные рейсы, а пары могли работать вместе. После смены руководства это изменилось.

Сотрудники «России» жалуются, что их принуждают к «добровольному» согласию на переналет, разрыв рабочей смены и использование персональных данных. Если бортпроводники отказываются, их могут ждать неофициальные санкции – неравномерное планирование, отказ в дополнительном обучении, предвзятое отношение со стороны руководителей.

Что касается дисциплинарных взысканий, сотрудники утверждают, что они оформляются вразрез с Трудовым кодексом РФ – сразу сроком на один год. Работник несет двойное взыскание за один проступок: его лишают премиальной части зарплаты за месяц, а также оставляют его без возможности повысить класс либо сохранить имеющийся на ежегодной межквалификационной комиссии. Это означает, что в течение последующего года зарплата сотрудника сократится на 10-30%.

Иннокентий Колбасов

Оригинал материала: “Наша Версия”