Впервые с 1991 года инфляция в Швеции превысила 10%

По данным Статистического управления Швеции, уровень инфляции в прошедшем декабре впервые с 1991 года превысил 10%.

По данным Статистического управления Швеции, уровень инфляции в прошедшем декабре впервые с 1991 года превысил 10%.

Инфляция CPIF (индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой) в декабре 2022 года составила 10,2% по сравнению с 9,5% в ноябре. Согласно отчету, ее темпы увеличились на 1,9% с ноября по декабрь. Местные СМИ сообщили, что уровень инфляции превысил 10 процентов впервые с 1991 года.

Микаэль Норин, пресс-секретарь департамента, объяснил, что высокая инфляция была вызвана ростом цен на электроэнергию. В декабре они выросли почти на 29%. Управление сообщило, что за последний год цены на электроэнергию выросли на 45,3%, а продукты питания подорожали на 18,6%. Мебель и бытовые товары подорожали на 16,3%, а топливо – на 16,7%.