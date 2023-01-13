Биатлон в Дёмино продолжается

В центре «Демино» под Рыбинском второй день продолжается праздник большого биатлона. 13 января прошла гонка преследования в рамках пятого этапа PARI Кубка России. Её триумфатором стал Александр Поварницын.

Для тюменского спортсмена это вторая победа на рыбинском этапе Кубка России. 12 января он стал лучшим на спринтерской дистанции.

Гонку преследования он провел с результатом 33 минуты 26 секунд, дважды ошибившись на первом огневом рубеже. Остальные – на ноль. В итоге создал серьезный задел по времени перед последней стрельбой.

Вторым к финишу пришел Никита Поршнев, уступив лидеру 49 секунд.

– Я доволен результатом на этом этапе. Поставил себе задачу выступать весь сезон, хочу попробовать бегать как можно больше. Главное, выступать стабильно, не проваливаться, для меня это будет хороший показатель в этом году, – рассказал Никита Поршнев.

Третьим стал Евгений Емерхонов с отставанием больше минуты.

В мужской гонке преследования приняли участие 42 спортсмена. Это представители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Калужской, Ленинградской, Московской, Новосибирской областей, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Рязанской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской областей, Удмуртской Республики, Ульяновской области, ХМАО-Югры, ЯНАО.

– С помощью соревнований подобного уровня мы подтверждаем статус спортивного региона с развитой инфраструктурой. Но главное, «заражаем» спортом молодежь, вовлекаем людей в регулярные занятия. А это напрямую влияет на качество жизни. Это и здоровье, и физическая форма, и дисциплина, и воспитание полезных качеств, – отметил Михаил Евраев, губернатор ярославской области.

А вчера на старт мужской гонки вышли 48 биатлонистов, женской – 32 спортсменки. Победителями деминского спринта стали Александр Поварницын и Екатерина Носкова.

Спринтерская трасса составляет 10 километров у мужчин и 7,5 километров у женщин. С двумя огневыми рубежами – из положения лежа и стоя. Спортсмен из Тюмени Александр Поварницын, стартовавший под 34 номером, преодолел дистанцию с результатом 26:18, допустив два промаха на «стойке».

– Когда ты попадаешь в группу лидеров, ты чувствуешь удовлетворение от своего результата. И это стоит потраченных часов на подготовку. Немного трасса играла в минус, показалось, что снег перемороженный, – рассказал спортсмен на финише. – Настроен еще на две гонки – пасьют и суперспринт.

Второй результат в 24 секундах от лидера у Петра Пащенко, третий – у Рустама Каюмова. Лидер общего зачета Карим Халили финишировал только 14-м — допустил три промаха, отставание составило 1 минуту 38,7 секунды.

В женской гонке медальный зачет возглавила Екатерина Носкова. Её результат – 22:34 и две ошибки на стрельбище. Вторая – Ксения Довгая, уступила лидеру 2,4 секунды, третья Лариса Куклина с отставание более 30 секунд. Обе биатлонистки допустили по одной ошибке на огневом рубеже.

– Здесь одна из самых сложных трасс, хороший рельеф, очень рабочая трасса, отдыхать негде. Нужно отдать должное, она хорошо подготовлена. Хотя после морозов, скольжение не совсем легкое. Оргкомитет очень хорошо справился. Видим очень хорошую телевизионную картинку, понимаем, что сегодня рабочий день и мало зрителей на трибунах. Надеемся, что в воскресенье будет больше зрителей. Приглашаю всех на оставшиеся гонки, они будут очень интересные. Приезжайте поболеть за сильнейших спортсменов страны, – поделился Виктор Майгуров, президент Союза Биатлонистов России.

Также лыжно-биатлонный центр «Демино» ежегодно проводит самый крупный в России Ростех Деминский лыжный марафон. В 2023 году старты пройдут в течение трех дней – 5, 6 и 7 марта. В шести гонках спортивного события примут участие более четырёх тысяч профессионалов и любителей лыжного спорта.