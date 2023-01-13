Костюмы с разной структурой, пиджак-американка и обувь в тон: эффектные монохромные образы на любой случай

Монохромные образы станут микротрендом текущего 2023 года. Если такие луки кажутся вам скучными банальными, то вы наверняка не видели эффектных образов с ними. Вдохновляйтесь оригинальными идеями стильных колоритных нарядов.

Бархатный костюм

Бархатная одежда придает любому образу нотки роскоши и гламура. С такими вещами вам не составит труда создать лук дорогой женщины. Берите пример с модели Джиджи Хадид. Она предстала в синем брючном костюме из бархатной ткани — и затмила всех на мероприятии. Обратите внимание на оригинальный фасон пиджака знаменитости: она настолько длинный, что имеет сходство с кардиганом.

Леггинсы и пиджак без рукавов

В продолжении эстетики образов дорогой женщины. Еще один лайфхак, как создать один из таких — это включить одежду белого цвета. Этот цвет всегда ассоциировался с людьми из высших сословий.

Попробуйте сочетать белые леггинсы с пиджаком без рукавов в тон. Добавьте аксессуар в виде поясного ремня, чтобы подчеркнуть талию и сделать фигуру более женственной. Завершите образ с помощью элегантных туфель на каблуках.

Платье с принтом

Монохромный — не значит однотонный. Вы вполне можете выбрать комплект с одинаковым принтом. Например, с растительным рисунком, если хотите сделать ставку на женственность и романтичность.

Симпатично и мило смотрится платье миди в цветочек. Дополните образ однотонными сапогами.

Костюм оверсайз в полоску

Модель Хейли Бибер выбрала для выхода в свет брючный костюм оверсайз, состоящий из широких брюк и пиджака на несколько размеров больше. Вместо элегантных туфель она отдала предпочтение брутальным ботинкам в мужском стиле.

Если вам нравятся более строгие образы, тогда вы можете смело брать такую идею на вооружение. Больше формальности вашему луку добавит геометрический принт. В отличие от растительных узоров, такой рисунок придает больше жесткости и строгости. Беспроигрышный вариант – это принт в полоску, лучше всего в вертикальную. Но при желании вы также можете рассмотреть клетчатый узор.

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Обувь в тон

Наиболее завершенным получается монохромный образ, где одежда сочетается по цвету с обувью. Например, стильно смотрится пиджак-американка оверсайз, который выполняет функцию платья. Под низ можно надеть мини-юбку или даже шорты. Главное, чтобы они не были длиннее пиджака.

Поскольку открытыми остаются ноги, тогда верх должен быть максимально закрытым. В связи с этим подойдут водолазки и свитера с воротом.

Атласная одежда

Одежда из атласной ткани всегда выглядит нарядно и презентабельно. С ней можно создавать элегантные образы для выхода в свет. Так и поступила модель Карли Кросс. Она отдала предпочтение плиссированной мини-юбке, рубашке на пуговицах и длинному пальто с асимметричным подолом, дополнив лук босоножками. Жемчужный оттенок вещей сделал образ стильным и сногсшибательным.

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Костюмы с разной структурой

Можно сочетать не только вещи из одного материала, но также составлять образы из изделий разной фактуры. Например, сочетать атлас с трикотажем. Или полиэстер комбинировать с шерстяными вязаными вещами. За счет контрастирующих структур материалов образы получаются более яркими и оригинальными.

Леопардовый принт

Это тренд, который вернулся к нам из девяностых годов. На какое-то время рисунок под леопарда вышел из моды, однако еще с прошлого года наблюдается его триумфальное возвращение. В связи с этим можно смело создавать монохромные луки, включая одежду с анималистичным принтом.

Так поступила модель Кейт Мосс. Она выбрала просторный свободный комбинезон с длинными рукавами и с поясом на талии. Образ завершили элегантные открытые босоножки с оттенком металлик и миниатюрный клатч.