Мнение: Субъективное и объективное поля

Давайте еще раз про отличие самооценки от самоуважения.

Это самое важное, что надо понять, если вы хотите легко разбирать ситуации, и свои, и чужие, и в кино, и в литературе.

Вообще, если хотите понимать любые сюжеты, конфликты, стратегии, самое главное – научиться отличать субъективное поле, где рулит самоуважение человека, от объективного поля, где рулит его самооценка.

Почему это так важно?

Самоуважение и самооценка – два главных механизма, за счет которых человек строит, осознает и поддерживает свою идентичность.

Если в двух этих механизмах есть какие-то нарушения, с ним происходит то, что называется “разваливаюсь на куски”, “не вижу себя”, “не могу себя собрать”, “теряю себя” и тому подобное.

С помощью самооценки человек видит свою фигуру со стороны. С помощью самоуважения поддерживает свою фигуру изнутри.

Самоуважение и самооценка – два принципиально разных механизма, имеющих абсолютно разные функции.

И чтобы наладить их работу, надо видеть их по отдельности.

Те, кто смешивают два этих механизма, не смогут их ни рассмотреть, ни наладить их работу.

Самооценка – это линейка, которой человек сравнивает себя с другими.

Самооценка всегда предметна, вы не вообще сравниваете себя с другими, а сравниваете конкретную характеристику.

Кто выше ростом? Кто старше? Кто имеет должность выше? Кто владеет иностранным языком лучше?

Самооценка работает лишь там, где есть возможность сравнения. Если сравнить сложно или нельзя, то самооценке делать нечего.

Самооценка – исключительно важный механизм. Она является частью аналитического аппарата, того самого, которым мы соизмеряем угрозы и возможности, от самых простых, пространственных: “поднимусь ли я на эту лестницу”, “не упадет ли на меня этот шкаф”, “дотянусь ли до этой чашки на столе, не задев локтем соседа”, “хватит ли места припарковать машину здесь”, до более сложных – пространственно-временных и самых сложных пространственно-субъектных, где оцениваются не расположения объектов в пространстве, не изменения положения со временем, а отношения человека с другими субъектами.

К последнему относится как раз оценка своей значимости для другого человека, которая делается на основе его шагов к сближению или отдалению. На основе пространственных движений, а не лазов к нему в голову, обратите внимание.

Но во всех случаях, как бы вы себя ни оценивали, как объект в пространстве или как объект в поле другого субъекта, самооценка всегда должна стремиться к объективности, к взгляду на себя со стороны, к взгляду на ситуацию сверху.

Если к самооценке подмешиваются собственные вкусы и эмоции, она теряет свою функцию.

Допустим, вы пристрастно оценили свой рост и свой уровень знаний чего-то как очень высокие. Вам так захотелось. А на самом деле и рост ниже, и знание. Вы купите брюки, которые вам придется укорачивать, купите кресло, в котором вам будет неудобно сидеть, возьметесь за работу, которую не сможете выполнить или выполните плохо и пострадает ваша репутация и карьера.

Оценивать себя надо объективно, относясь к себе в момент оценки непредвзято, то есть буквально как к чужому человеку.

“Непредвзято” – это значит беспристрастно, не испытывая никаких особенных эмоций. Некоторые оценивают себя с излишней строгостью, но это тоже пристрастность как и оценивать себя чересчур лояльно. Объективная, реалистичная самооценка – это такая, в которой не содержится никаких искажений, ни эмоциональных, ни когнитивных, она чиста от примесей. Вот к такой самооценке надо стремиться, такая самооценка позволяет очень точно видеть ситуацию и эффективно рулить.

Самоуважение – нечто совершенно иное.

Это то, насколько вы себя цените, насколько вы считаете себя важным для себя.

Самая опасная ошибка – это если вы путаете самоуважение и ожидание уважения от других людей.

Не менее опасно, если вы путаете самооценку и самоценность.

Ценность себя для себя должна быть вне всяких оценок, эта ценность должна быть безусловной и не просто высокой, а бесценной. Каким бы вы ни были, вы для себя – самое главное.

То есть если вы по-настоящему себя уважаете, вы цените себя настолько, что никакие оценки вам не нужны.

Это логический тупик, в котором часто оказываются люди, путающие самоуважение и самооценку, считающие это синонимами.

Они чувствуют, что самоуважение не должно зависеть от оценок, и приходят к выводу, что их самооценка должна быть всегда высокой. Так они не просто лишаются важного инструмента, они еще и пытаются вытягивать из людей высокие оценки, чтобы поддержать свое зависимое от оценок самоуважение.

Самоуважение никак не может зависеть от оценок людей. Самоуважение – это ваше уважение к самому себе и ни в чьих оценках оно не нуждается, в ваших тоже.

А вот самооценка нуждается в оценках, и собственных, и чужих, для коррекции верности своих оценок, но самооценка никогда не должна оценивать собственную ценность для себя. Никогда.

Чтобы не путаться, попробуйте упростить различия между самоуважением и самооценкой следующим образом.

Самооценка – оценка своей значимости для других людей, для конкретного человека (СЗ) и для группы людей (ОЗ).

Самоуважение – это собственная значимость для себя.

И это две отдельные сферы.

Они вообще не должны пересекаться, пока полностью не сформируются.

Потом они могут быть наложены друг на друга как слои, но сначала они должны сформироваться как отдельные.

Как бы низко вас не оценивали другие люди, в силу разных причин, обычно из-за какого-то конфликта, проекций или предубеждений, вы должны ценить себя высоко. При этом вы должны видеть оценку людей.

То есть ценя себя, вы не должны путать высокую значимость для себя и оценку других людей вашей значимости для них. Это два разных поля: в вашем поле ваша фигура должна быть центральной, большой, все остальное строится относительно нее, вокруг нее. В чужом поле и даже в общем поле ваша фигура может занимать куда более скромное место, и вы должны видеть это место объективно, чтобы действовать эффективно. Если это место очень мало, вам не нужно вести себя так, будто вы главный, в противном случае вы сольете туда все ресурсы.

Два разных поля, субъективное и объективное, нужно сопоставлять, чтобы жизнь становилась успешней. А если начать эти поля смешивать или путать, в жизни начинаются проблемы.

Возможно и вы переживали диссонанс, когда метались между уважением и самоуважением, вам казалось, что одно противоречит другому. Не противоречит, но входит в конфликт, если вы не делите для себя два этих поля.

Между двумя этими полями должна быть гармония. Гармония заключается, например, в том, что если в общем поле ваша значимость очень мала и нет позитивной динамики, в субъективном поле значимость этого общего не должна расти.

В субъективном поле действует закон самоуважения, поэтому мера вашего внимания к чему-то определяется уважением к вам.

Это значит, что вы не тратите много энергии, времени и ресурсов на то, от чего нет отдачи, а есть убыток. Самоуважение должно блокировать любой слив в самом начале и даже векторы слива.

А векторы косяков блокирует уважение, которое должно рулить объективным полем. Для объективного поля важно научиться уважать других в той же мере, что и себя. Только тогда вы сможете оценивать все беспристрастно и объективно.

И очевидно, что, учась уважать других так же как себя, научиться при этом высоко себя ценить одновременно очень нелегко. У большинства людей вместо этого получается каша из недооценки других и переоценки себя в объективном поле. Отсюда сливы и косяки в любых отношениях, и деловых, и семейных, и дружеских, и любовных.

Попробуйте сейчас взять отрывки из любых последних писем, небольшие куски, и разобрать, где происходит деформация самооценки, а где деформация самоуважения. А если у вас получится разделить два поля, субъективное и объективное, и описать, что должно быть, будет отлично.