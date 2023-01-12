Скандалы: Лоббизм без оглядки на последствия

«Самокат», Wildberries, «Почта России», Beluga Group: кто заработает на онлайн-торговле алкоголем?

Продажи спиртного через Интернет в России могут вскоре полностью легализовать. На примерах «Самоката» и Beluga Group мы уже сейчас видим подготовку к этому маркетплейсов, ретейлеров и производителей алкоголя. Потенциальная выгода — десятки миллиардов рублей. При этом что бы ни говорили лоббисты, в ЕС отношение к дистанционной торговле спиртным нельзя назвать однозначно положительным. У нас — пусть спиваются?

Похоже, что сервис доставки еды «Самокат» вовсю готовится к продаже алкоголя. Издание Shopper’s заметило, что сервис опубликовал на hh.ru вакансию специалиста по работе с алкогольной продукцией. В числе его обязанностей были указаны контроль учёта продукции в ЕГАИС, подтверждение поступлений товара, списание продаж и прочее. С 10 января вакансия находится в архиве. Запрос портала BFM по этому поводу представители «Самоката» оставили без комментариев.

С 2007 года в России дистанционная продажа алкоголя запрещена. Видимо, под давлением ретейлеров и производителей в 2017 году Минфин подготовил законопроект о легализации онлайн-продаж, начало которой было запланировано на 2020 год. Но Минздрав и МВД «зарубили» инициативу. В прошлом году было решено провести эксперимент и разрешить онлайн-торговлю в некоторых регионах.

Нововведение в порядке эксперимента будет запущено 1 ноября 2023 года в Москве и Подмосковье. Его итоги планируется подвести 31 июля 2026 года.

Алкогольную продукцию (исключительно вина отечественного производства) будут продавать на сайте «Почты России». Почтовики будут заниматься и доставкой заказанных товаров. Курьер при этом будет обязан проверять возраст покупателя, дабы ситуацией не воспользовались несовершеннолетние. Доставка возможна не ранее чем через 24 часа после оформления заказа.

«Коммерсант» сообщает, что на создание механизма онлайн-продаж потребуется 5 млрд руб. Но, скорее всего, это минимальная сумма. А поскольку она была названа год назад, то, возможно, сейчас организаторы оперируют уже другой величиной. До 2025-2026 годах она может еще больше вырасти.

Не почтой единой…

При всём при этом первоначальный план по запуску эксперимента может быть изменен. К участию в нем могут маркетплейсы и торговые дома производителей вин. По крайней мере, перед праздниками эта тема была поднята на совещании у помощника президента Михаила Орешкина.

Маркетплейсы в самом широком смысле – это интернет-сайты, торгующие какой-то продукцией. Самыми крупными в России считаются Wildberries, Ozon, «Яндекс.маркет», «Сбермаркет», Lamoda. Навряд ли они упустят свой гешефт. С большой долей вероятности они влезут в игольное ушко эксперимента. Весной этого года Wildberries, Ozon, и «Яндекс.маркет» уже просили российского премьера отменить ограничения, связанные с онлайн-торговлей спиртными напитками. Они безусловно заинтересованы в легализации процесса и готовы стать участниками эксперимента.

До запуска проекта остается 11 месяцев. Вполне вероятно, состав участников будет и дальше расширяться. Здесь многое зависит от позиции государства – что считать маркетплейсом? Сегодня у всех ретейлеров есть свои сайты, где можно оперативно организовать онлайн-продажи алкоголя. Принадлежащий Beluga Group (крупнейшему в стране производителю водки) магазин «Винлаб» уже позволяет купить горячительные напитки на своем сайте, правда пока покупатели забирают товар сами. В 2021 году в эту сеть входили 665 торговых точек! А ведь есть еще «Бристоль», «Красное и белое», продуктовые ритейлеры «Магнит», «Пятерочка» и др., также торгующие горячительными напитками. Что будет, если вся эта компания начнет продавать спиртное на своих сайтах?

Опасения небеспочвенны. Уже раздаются голоса, что число участников эксперимента следовало бы расширить. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что чем больше компаний будет участвовать в эксперименте, тем лучше. Поэтому, по его мнению, государству надо привлечь и «представителей продуктового ритейла».

Кому выгодно?

Ответ на вопрос – кто заработает на легализации онлайн-продаж алкоголя – лежит на поверхности. Еще в 2017 году юристы предупреждали, что это выгодно ритейлерам и алкохолдингам, а первый вариант минфиновского законопроекта, по некоторым источникам, был с самого начала направлен на продвижение российских вин – в частности, крымских. Управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев вообще не скрывал, что принятие документа лоббировали «отдельные ритейлеры, наиболее подготовленные к нововведению».

Позднее представители наиболее крупных ритейлеров заходились от восторга, предвкушая грядущее увеличение доли онлайн-продаж – едва ли не до 40%. Поэтому они подчеркивали (как, например, президент «Ладога Дистрибьюшен» Вениамин Грабар), что «только оптовики и производители смогут гарантированно обеспечить легальность товара, находящегося в онлайн-обороте».

Речь идет о больших деньгах. По некоторым оценкам, выручка от незаконной торговли спиртным в интернете составляет до 10 млрд руб. ежегодно. Но скорее всего, это заниженная сумма. Разумеется, эти деньги после легализации интернет-продаж перетекут в карманы ритейлеров и производителей. Например, в прошлом году Beluga Group сообщала, что через онлайн-торговлю рассчитывает увеличить продажи в три раза, получив доход в размере 8-12 млрд руб. И это только одна компания!

Не останутся в накладе и маркетплейсы, испытывающие проблемы. Они тоже прямые заинтересанты. У Ozon, например, убытки в прошлом году составили 56,8 млрд руб., у Яндекса – 14,7 млрд руб. Wildberries сработал в прибыль, но у компании был тяжелый кредитный портфель (35 млрд руб.)

Таким образом, становится понятным, кому нужна легализации онлайн-продаж и кто получит главные дивиденды. Неудивительно, что смазкой в процессе принятия правительственного решения были будущие миллиардные прибыли – производителей, ритейлеров и маркетплейсов.

Как в Европе

Сторонники легализации кивают на успешный опыт европейских стран и говорят, что Россия осталась единственной страной на континенте, где онлайн-торговля спиртным запрещена. Отчасти это действительно так. Но не стоит думать, что вся Европа дружно хлопает в ладоши алкогольной дистанционке. В Польше запрет на онлайн-торговлю был снят буквально три месяца назад, причем это случилось не на законодательном, а на судебном уровне. Кстати, в этой стране суд позволил торговать не из интернет-магазина, а из обычного – с оплатой заказа онлайн и доставкой курьером.

Торговля алкоголем через интернет стала болезненным вопросом в Финляндии и Швеции. Фины запретили онлайн-продажу алкоголя в 2015 году. А в 2017-ом шведы разработали закон о запрете продавать алкопродукцию через интернет-магазины. Видимо, позднее в этих странах пришли к некоему компромиссу с Евросоюзом, ведь в ЕС производители спиртного и ритейлеры также наверняка влияют на законотворческий процесс. Как и у нас…

Где потеряли здравый смысл?

Главным камнем преткновения перед решением о запуске эксперимента был и остается вопрос о продаже алкоголя несовершеннолетним. Будущие выгодоприобретатели уверяют, что здесь нет никаких проблем. Курьеры будут доставлять товар и при его передаче покупателю проводить проверку возраста. При этом, говорят, можно будет запрашивать паспорт, если появится сомнение, что покупатель слишком молод.

Но кто и как будет следить за соблюдением этого правила? Как будут наказывать нарушителей?

Юрист Александр Хаминский (тот самый, кто добился запрета на рекламу алкоголя в интернете) считает, что запрет на продажу спиртного несовершеннолетним легко обойти. И эта наверняка будет делаться. Эксперт вообще уверен, что легализация дистанционной торговли алкогольной продукцией «перевернет с ног на голову сложившуюся систему ограничения потребления спиртного». Он считает легализацию не благим делом, а «падением в пропасть». «Кто кроме производителей, импортеров и продавцов водки и вина окажется главным бенефициаром такой новации? Государство? Нет, прибыли коммерсантов в сумме превысят налоговые выгоды. А если посчитать, сколько придется потратить на лечение в рамках ОМС людей, чье состояние здоровья ухудшится вследствие дополнительного употребления спиртного, то интерес и вовсе окажется отрицательным», — говорит Хаминский.

С доводами юриста почти невозможно спорить. Выгоды, которые сулят бюджету лоббисты эксперимента с дистанционной продажи алкоголя, явно окажутся ничтожными по сравнению с возможными потерями. По сути, обществу предлагают согласиться с алкоголизацией значительной части населения ради прибыли маркетплейсов и крупных дистрибьюторов спиртного.

Роман Валевский

Оригинал материала: “Наша Версия”