 

Садальский получил тяжелый удар в суровых разборках

12.01.2023, 15:52, Разное
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4 января в
Санкт-Петербурге произошел неприятный инцидент. Актриса театра и кино, звезда сериала
“Сваты” Татьяна Кравченко не появилась на сцене заявленного
спектакля. Поклонники были в шоке — что случилось с актрисой. За все годы
работы она ни разу не срывала постановки. Ответ поспешил дать партнер по сцене
Станислав Садальский.

Актер в
свойственной себе манере высказался на тему отутствия Кравченко на сцене.
Станислав Садальский заявил, что всему виной — алкоголь. Якобы, именно он
помутнил рассудок актрисе. Увидев такие оскорбления, Татьяна Кравченко поспешила
ответить обидчику.

“Тиражирование
мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно”, — цитирует слова
актрисы информационное агентство URA.RU.

Не остался в
стороне и руководитель “Ленкома” Марк Варшавер. По его мнению, такие
выходки со стороны Садальского не могут более оставаться безнаказанными. Он наносит
оскорбления и театру, и ему лично как физическому лицу. Варшавер намерен подать
судебный иск. Вот так за свои слова Станислав Садальский получил тяжелый удар. Неизвестно,
как мужчина отреагировал на новости о возможных суровых разборках в суде.


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