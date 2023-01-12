В ремейке «Властелина колец» роль Голлума исполнит плюс-сайз актёр

Продюсер фильма «Властелин колец. Жизни хоббитов важны» Джина Патрик-Боулз представила публике новый состав актёров, которые будут сниматься в ремейке культовой трилогии.

Наибольший интерес зрителей вызвал актёр Джек Килджой, который исполнит роль Голлума.

Режиссёр назвала согласие Килджоя на исполнение столь драматической роли «смелым, гордым и потрясающим решением». Его вес составляет 172 килограмма при росте 194 сантиметра. В 2019 году он выиграл конкурс поедателей гамбургеров в Нью-Джерси, а в 2021 и 2022 годах номинировался на «Мисс Америка» и удостоился там приза зрительских симпатий. Ко всему прочему, Килджой страдает раздвоением личности, что помогает ему лучше вжиться в образ Голлума-Смеагола.

– Я очень горжусь Джеком и его согласием принять эту роль, – говорит Джина Патрик-Боулз. – Ранее он уже играл в театре и мюзиклах: ему прекрасно удавались роли Дюймовочки, Мальчика-с-Пальчик, Гекльберри Финна и королевы Елизаветы II. Наша актёрская команда – самая мультикультурная в истории, поэтому мы рассчитываем как минимум получить «Оскар» и «Эмми», а может быть, даже и «Золотого льва» в Каннах».

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