Скандалы: Заключил контракт — потерял миллионы

Представитель строительной компании рассказал, как работают в ХМАО пришлые подрядчики

Скандал с главой ХМАО Натальей Комаровой, видео с которой разлетелось по всем политическим Telegram-каналам, открыл завесу над секретами строительного бизнеса в регионе. «Своих» махинации с проектно-сметной документацией обогащают, но чужие деньги теряют. Daily Storm удалось поговорить с представителем екатеринбургской строительной компании, которая пыталась возвести в ХМАО объект, но ушла в минус на 90 миллионов рублей.

Что произошло?

Губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова 11 января провела рабочий визит в Когалыме, где обсуждала с депутатами гордумы жилищные программы. Во время беседы с главой региона парламентарий Алла Говорищева указала на то, что подрядчики не всегда соблюдают сроки. Комарова парировала, что проблема может быть в заказчиках.

«А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, на заказчика — муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра: мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле», — сказала Комарова.

По данным регионального издания faktologia.com, которое следило за ходом заседания, после этих слов онлайн-трансляцию прервали. А в итоговом видео со встречи спорный отрезок и вовсе вырезали.

Издание URA со ссылкой на анонимный источник в правительстве региона сообщило, что Наталья Комарова лишь «раскрыла реалии федерального закона о госзакупках». При этом собеседник не стал отрицать вероятность применения коррупционных схем.

«Работает это следующим образом: с момента проведения аукциона на разработку проектно-сметной документации до момента непосредственного начала работ по строительству проходит значительный промежуток времени. В ходе него из-за быстро меняющихся экономических реалий изначальная смета устаревает и выполнить работы в прежних параметрах становится невозможно. Зная это, чиновники все равно запускают работы на объектах, заранее понимая, что подрядчик не уложится в сроки и суммы. Это создает предпосылки для появления в дальнейшем коррупциогенных факторов», — сообщило издание со ссылкой на собеседника.

Учредитель «Трансперенси Интернешнл — Россия» Елена Панфилова в разговоре с Daily Storm подтверждает, что при изменении проектной-сметной документации действительно возникает возможность для проведения различного рода коррупционных схем.

«Условно говоря, договариваются, что будут строить из досок двухсантиметровой толщины, а потом меняют контрактную документацию таким образом, что доска становится в один сантиметр. Стоимость этой разницы делится между чиновниками и исполнителями заказа. Любое изменение может и усложнить проект, и при этом возникнет какая-то разница, которая становится объектом финансового интереса», — говорит эксперт.

Подрядчики из других регионов делятся опытом

В Ханты-Мансийском автономном округе действительно много проблемных строек. Одни из них заканчиваются обысками и арестами, а работа над другими затягивается на годы из-за вечных переносов сроков строительства.

Среди таких проблемных объектов был спортцентр в Нефтеюганске. Как писали местные СМИ, губернатор Югры Наталья Комарова обещала его построить родителям детей-спортсменов, пострадавших в ДТП 4 декабря 2016 года. Идею поддержал Сергей Дегтярев, на тот момент занимавший кресло мэра Нефтеюганска.

На этот проект власти выделили 1,3 миллиарда рублей. Конкурс на строительство выиграло екатеринбургское «Строительно-монтажного управление 18» («СМУ 18»). Заказчиком выступило «Управление капитального строительства» (УКС).

Однако компаниям из других регионов тяжело вести бизнес в ХМАО, признается Daily Storm главный инженер «Строительно-монтажного управления 18» Александр Акулов. Дело в том, что УКС предоставило подрядчику плохо подготовленную проектно-сметную документацию, из-за чего «СМУ 18» начала выходить за рамки бюджета.

«Качество подготовки (хромало). Видимо, органы исполнительной власти так халатно относятся к своим обязанностям. Не проверяя ее достоверно, просто размещают на аукционах», — рассказывает Акулов.

Компания попыталась заключить дополнительное соглашение, однако УКС «явно выраженного согласия на выполнение дополнительных работ не представило», следует из материалов арбитражного дела, которое рассматривалось позже в суде ХМАО.

В результате компании пришлось расторгнуть договор. Инженер Александр Акулов отметил, что «СМУ 18» работала без аванса и, по сути, вкладывала в стройку свои собственные деньги.

«Большую работу провели подготовительную, все было в графике, успели фундамент возвести. С учетом банковских гарантий порядка 90 миллионов рублей ушло. <…> Мы столкнулись с таким подходом от администрации, поэтому пытались выйти на Комарову, на ее заместителя, чтобы нам оказали содействие. Работали мы за свои деньги. И при таком качестве составления документации — где-то есть ошибки, неточности — нельзя своевременно реализовать объект. Кроме того, пытались вступить в переговоры с бывшим мэром Дегтяревым. Он обещал всячески этот вопрос отрегулировать, но дальше слов не продвинулось», — отметил Акулов.

Но на этом дело не закончилось. После разрыва соглашения УКС попыталось признать екатеринбургскую компанию недобросовестным поставщиком через ФАС. Однако попытки провалились.

«Это подход какой-то непонятный. Возможно, хотят оградить строительный бизнес от подрядчиков из других регионов, какая-то недобросовестная конкуренция. Может быть, с этим связано. <…> По слухам, мы не первые, кому не дали работать», — говорит Акулов.

По словам Екатерины Петровой, эксперта центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия», сказать, какую именно коррупционную схему в данном случае могли использовать чиновники, сложно.

«Гипотетически бывают такие ситуации, когда заказчики намеренно закладывают какие-то разночтения, допустим, в проекте и сметной документации, и используют это потом для последующего шантажа подрядчика. <…> Бывает такая штука, что занижают стоимость проекта, чтобы никто не подался, кроме нужного подрядчика, а потом добирают оставшуюся стоимость какими-то скрытыми работами, оформляют их как скрытые работы. Вдруг при производстве работ выясняется, что что-то не предусмотрели в проекте. Например, связанное с почвой или грунтом», — говорит Петрова.

Как на скандал отреагировали в правительстве региона

Ролик с коррупционной схемой, которую описала губернатор Комарова, разлетелся по крупным СМИ и Telegram-каналам. Представители правительства Ханты-Мансийского автономного округа быстро объяснили позицию руководителя.

В администрации региона изданию «Подъем» заявили, что Комарова говорила о всеобщих, не только региональных проблемах, «с очевидной степенью иронии в голосе».

«Глава региона обратила внимание, что при реализации госзаказа существуют примеры, когда ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно. Юридические механизмы борьбы с ними известны, и они применяются — это передача данных в правоохранительные органы, внесение в реестры недобросовестных поставщиков услуг», — рассказали изданию в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

При этом в правительстве в беседе с «Подъемом» отметили, что в Югре все «основываются на принципе нулевой толерантности к любому проявлению коррупции».

Фото: Скандалы.ру

Евгения Чернявская, Илья Горшков

Оригинал материала: “Дейли Шторм”