“Решила выйти из строя”: запрыгнувшая в последний вагон Дайнеко показала жениха

35-летняя Виктория Дайнеко

уже год счастлива в новых отношениях. После серии неудачных отношений, рождения

ребенка и развода певица не спешит афишировать имя возлюбленного. Пока поклонники

выяснили совсем немного — мужчину зовут Роман, он занимается бизнесом. От

предыдущего брака у него есть две дочери.

На днях в Москве

состоялась премьера фильма Гая Ричи “Операция “Фортуна”:

Искусство побеждать”. В кинотеатре собрались звезды российского шоубиза. На премьере засветились и Виктория Дайнеко с возлюбленным. Самые внимательные

поклонники заметили на руке певицы новое кольцо. В Сети сразу появились

домыслы — якобы украшение помолвочное. Романа окрестили женихом Виктории, а в

комментариях посыпались вопросы про дату свадьбы.

Пока пара никак

не прокомментировала эти слухи. Вероятно, молодые люди не торопятся оформлять

отношения. Каждый из них уже пережил тяжелый развод, поэтому понимает, как важно

выбрать подходящего партнера. Поклонники надеется, что Виктория Дайнеко наконец-то

нашла личное счастье.

Любопытно, но это не первый раз, когда пара опаздывает в кинотеатр. В декабре Виктория и Роман посетили фильм-мюзикл. Оказалось, чтобы успеть вовремя пара буквально прыгнула в последний вагон столичного метра — единственный шанс добраться без пробок.

“Кто бежал на премьеру, у того челка решила выйти из строя”, — так подписала фото Дайнеко.