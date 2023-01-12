Автобиография принца Гарри стала самой продаваемой нехудожественной книгой в Великобритании

Автобиография принца Гарри “Запасной” (“Spare”), появившаяся в продаже в Великобритании 10 января, стала самой продаваемой нехудожественной книгой в стране. Только в первый день было приобретено более 400 тысяч экземпляров. Данные приводит The Guardian.

Журналисты издания отмечают, что цифра включает в себя не только бумажные издания, но и электронные, и аудиокниги. Представители крупнейшей сети книжных магазинов в Великобритании Waterstones в комментарии Forbes рассказали, что получили самое крупное количество предварительных заказов за последнее десятилетие. В сети книжных универмагов The Bookseller, специализирующихся на документальной литературе, зафиксировали “беспрецедентное количество” покупателей.

Управляющий директор издания Transworld Publishers, входящего в Penguin Random House, Ларри Финли отметил:

Мы всегда знали, что эта книга будет популярна, но она превосходит наши даже самые оптимистичные ожидания. Насколько нам известно, больше в первый день продавали только книги с другим Гарри (Поттером) в главной роли.

При этом в крупных книжных сетях Waterstones и WHSmith, а также на Amazon автобиографию принца продают за 14 фунтов стерлингов (около 1200 рублей), а не за рекомендованную розничную цену в 28 фунтов (примерно 2300 рублей).

Ранее стало известно, что герцог Сассекский поставил под сомнение свое безоблачное проживание в Америке, куда вместе с Меган Маркл переехал в 2020 году. И причина тому — все та же скандальная автобиография.