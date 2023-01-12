 

Приянка Чопра представила первую коллекцию макияжа совместно с Max Factor

12.01.2023, 10:55, Разное
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40-летняя Приянка Чопра запускает свою первую коллекцию косметики под названием Universal Colour Collection совместно со знаменитым бьюти-брендом Max Factor.

Для меня макияж всегда был инструментом самовыражения, а также способом почувствовать себя лучшей версией себя, – говорит Приянка в официальном пресс-релизе. – Создание новой капсулы дало мне возможность поделиться этим чувством со всеми.

Звезда отмечает, что хотела выпустить продукты, которые “придадут яркость и красоту любому оттенку кожи”. Она подчеркнула, что инклюзивность является основой всей линейки.

Инклюзивность является основой этой коллекции и помогает женщинам чувствовать себя уверенно, и как цветная женщина, я слишком хорошо понимаю, с какими трудностями сталкиваются многие девушки при подборе подходящего макияжа.

Отметим, что Max Factor впервые сотрудничает с Чопрой не только в качестве модели. До этого она неоднократно становилась лицом рекламных кампаний косметического бренда.

В начале декабря прошлого года Приянка Чопра и ее возлюбленный Ник Джонас отметили четвертую годовщину брака. Они познакомились в 2018-м, и между ними очень быстро завязался роман: спустя всего два месяца отношений они сыграли свадьбу. Первенец пары, дочка по имени Мальти Мари, появилась на свет в январе 2022-го благодаря суррогатной матери.


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