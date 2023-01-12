Из-за санкций, налогов и бюрократии Германия движется к деиндустриализации

Промышленность Германии в ноябре столкнулась с существенным спадом объёма заказов — и это лишь поверхностный симптом намного более фундаментальной тенденции, подчёркивает DWN. Существуют четыре фактора, которые систематически и устойчиво ослабляют международную конкурентоспособность немецкой экономики: энергетический поворот, санкции против российских энергоносителей, чрезвычайно высокое налоговое бремя и постоянно растущая бюрократизация. Всё это ведёт страну к деиндустриализации.

В ноябре промышленность Германии столкнулась с серьёзным спадом в том, что касается поступающих заказов, пишет немецкий новостной портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Согласно данным Федерального статистического управления, объём поступивших заказов сократился на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом исчислении новые заказы в ноябре сократились на 11%. Экономисты указывают на то, что объём заказов в промышленных компаниях остаётся высоким, несмотря на неблагоприятную ситуацию, и, следовательно, обеспечит их работой на ближайшие месяцы.

В заявлении, сделанном в пятницу, Федеральное министерство экономики и технологий сообщило, что тенденция к снижению объёма новых заказов тем не менее возобновилась ускоренными темпами. «Данные по заказам показывают, что промышленность переживает трудную зиму, несмотря на то что ожидания компаний в отношении бизнеса в последнее время улучшились», — говорится в сообщении.

Нынешнее снижение в значительной степени связано с сокращением иностранных заказов, объём которых сократился на 8,1%. Заказы из еврозоны уменьшились на 10,3%, а заказы из остального мира — на 6,8%.

По словам главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, новые заказы достигли самого низкого уровня с июля 2020 года. Эксперт указал на спад числа заказов из-за рубежа. «Это показывает, насколько сильно высокие цены на энергоносители давят на еврозону», — пояснил Гитцель.

Однако аналитик Ральф Солвин из Commerzbank считает, что спад новых заказов вряд ли окажет значительное влияние на промышленное производство. По его словам, за последние два года компании накопили большой объём заказов. «Учитывая слабое поступление заказов и бремя высоких цен на энергоносители, производство может снизиться в ближайшие месяцы, но спад маловероятен», — считает Солвин.

Спад объёма заказов — это лишь поверхностный симптом гораздо более фундаментальной тенденции, подчёркивает DWN. Существуют четыре фактора, которые систематически и устойчиво ослабляют международную конкурентоспособность немецкой экономики: энергетический поворот, санкции против российских энергоносителей, чрезвычайно высокое налоговое бремя и постоянно растущая бюрократизация.

Правительства под руководством Ангелы Меркель несут ответственность за непродуманную реализацию энергетического поворота в прошлом: одновременный отказ от атомной и угольной энергетики в сочетании с политически рассчитанным повышением стоимости выбросов углекислого газа привели к тому, что несколько лет назад Германии пришлось платить самые высокие цены на электроэнергию среди всех промышленно развитых стран.

Последствия энергетического перехода в значительной степени усугубляются санкциями против дешёвых российских энергетических ресурсов, таких как природный газ, сырая нефть и дизельное топливо, которые до сих пор были основой успеха немецкой экономики, отмечает издание.

Налоговое бремя для граждан и компаний в Германии сейчас выше, чем где-либо в мире, и является серьёзным бременем для экономической деятельности.

Наконец, бюрократические препоны, которые всегда были высоки в Германии, в последние годы значительно возросли — с одной стороны, из-за нормативных положений ЕС и запретов плановой экономики, с другой — из-за всё новых и новых предписаний в рамках «защиты климата».

Поэтому немецкая промышленность справедливо видит растущую опасность «ползущей деиндустриализации» в Германии — с возможными последствиями для многих рабочих мест в стране. Президент Союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм заявил в интервью пресс-агентству Deutsche Presse-Agentur, что Германия как место для ведения бизнеса имеет множество недостатков и теряет конкурентоспособность. Президент DIHK Питер Адриан также предупредил о растущем перемещении производства за границу.

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Ясмин Фахими объявила, что организация поставит вопрос о том, как обеспечить конкурентоспособные промышленные цены на электроэнергию, на первое место в повестке дня переговоров с федеральным правительством в следующем году. «Чем глубже будут сокращения в цепочке создания стоимости, чем больше компаний в цепочке создания стоимости покинет Германию, тем более драматичным будет эффект домино», — предостерегает она.

Глава профсоюза IG BCE Михаэль Василиадис призвал полностью пересмотреть промышленную политику Германии и Европы. Это был единственный способ создать необходимые стимулы для экологически устойчивых инвестиций и сохранения рабочих мест — и предотвратить дальнейшую миграцию, например, в Китай или США.

По словам Адриана, «в Америке цены на электроэнергию составляют пятую часть от того, что мы сейчас платим здесь, в Германии. Для газа она на данный момент составляет одну седьмую». Миграция промышленного производства за рубеж — это ползучий процесс, отметил он. «В нашей экономике произойдут структурные изменения».

Адриан призывает Германию и ЕС устранить бюрократические препятствия и ускорить процедуры планирования. «В других странах это намного проще и не так сложно, потому что они работают, ориентируясь на цели и решения, тогда как в нашей стране компании часто сталкиваются с тем, что на их пути возникают препятствия», — подчёркивает он. Это, по словам Адриана, является основным препятствием для создания предприятия в Германии.

В свою очередь, Руссвурм заявил: «Мы слишком медлительны. Ключевое понятие: практика выдачи разрешений. Корпоративные налоги слишком высоки в международном сравнении». По его словам, необходимы дополнительные налоговые стимулы для инвестиций в Германию. «Цены на энергоносители перегружены налогами и сборами. В условиях глобальной конкуренции мы больше не можем себе этого позволить. Нынешний кризис — это не просто небольшой спад в экономике. В «зелёной» и цифровой трансформации перед правительством стоят огромные задачи», — убеждён Руссвурм. Например, федеральное правительство должно принять всеобъемлющий закон об облегчении бремени бюрократии.

Снижение производства в энергоёмких отраслях в этом году представляет собой риск для важных цепочек создания стоимости, заявил президент Федерации немецкой промышленности (BDI): «Условия размещения этих производств постоянно ухудшались из-за войны и ситуации на энергетических рынках. Но мы потеряли инструменты, позволяющие распознать это ухудшение на ранней стадии: на протяжении многих десятилетий мы знали, что уровень безработицы является хорошим индикатором состояния нашей экономики. И вдруг это правило перестало действовать, потому что мы теряем более 400 000 чистых работников каждый год».

Нехватка квалифицированных кадров превратилась в нехватку рабочей силы, отмечает Руссвурм. «Но делать на основании большого количества вакансий и высокой занятости вывод о том, что дела в промышленности и стране идут хорошо, — опасное заблуждение». Даже положительные отчёты о прибылях за последнее время не должны скрывать тот факт, что многие компании получали прибыль в основном в своих зарубежных филиалах.

«Сегодня уже так сложилось, что немецкие корпорации, ведущие активную международную деятельность, к сожалению, разрабатывают свои новые продукты не в Германии, а в других странах из-за жёстких или слишком жёстких норм», — подчеркнул Руссвурм.

Пока что Германия упускает важные возможности, например, в области искусственного интеллекта и экономики данных, из-за чрезмерного внимания к теме защиты данных. «Радикальным примером беспокойства Германии по поводу данных является электронная медицинская карта, которую мы обсуждаем уже 25 лет. Если меня ночью экстренно доставят в больницу, я хочу, чтобы врач знал мою историю болезни, чтобы эти данные были доступны по одному нажатию кнопки», — цитирует Deutsche Wirtschafts Nachrichten слова президента Союза немецкой промышленности Зигфрида Руссвурма.