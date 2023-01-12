После скандала с Евой Кайли в Европарламенте разработали план борьбы с коррупцией

Председатель Европарламента Роберта Метсола разработала план из 14 пунктов, направленных на борьбу с коррупцией и повышение прозрачности работы института, пишет Süddeutsche Zeitung. Эти меры призваны устранить некоторые из проблем, которые привели к связанному с Катаром коррупционному скандалу, который сотрясает Европарламент в данный момент.



АР

В ответ на недавний коррупционный скандал Европарламент должен принять новые правила, регулирующие работу евродепутатов и доступ к ним лоббистов, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Для этого председатель парламента Роберта Метсола разработала план из 14 пунктов, который она планирует обсудить с ведущими представителями парламентских групп в этот четверг.

Метсола пишет, что план задуман лишь как первый шаг на пути к реформе и должен помочь восстановить подорванное доверие граждан к Европарламенту. Парламент должен принять решение о реализации этого плана.

Среди прочего, Метсола предлагает ввести так называемый период охлаждения для депутатов, покидающих парламент. Им следует запретить лоббистскую работу в парламенте в течение двух лет. Кроме того, в будущем члены парламента должны в большей степени публично раскрывать, с кем они встречаются в ходе исполнения своих обязанностей, какие подарки они получают, кто приглашает их в поездки, какой побочной деятельностью они занимаются и какие финансовые интересы — или конфликты интересов — они могут иметь, перечисляет немецкая газета.

Формирование парламентских «групп дружбы» с государствами, не входящими в ЕС, должно быть запрещено.

Доступ лоббистов к депутатам Европарламента в Брюсселе и Страсбурге также должен быть ограничен. Например, бывшие члены Европарламента больше не должны иметь право на неограниченный проход в здания. Кто, когда и с какой целью находится в парламенте, должно быть более точно задокументировано.

Предложенный каталог мер призван устранить некоторые из проблем, которые привели к связанному с Катаром коррупционному скандалу, который сотрясает Европарламент в данный момент. В этом замешаны несколько бывших и действующих евродепутатов, включая греческого евродепутата Еву Кайли, которая также занимала пост вице-президента парламента и сейчас находится под стражей. Согласно проведённым к настоящему времени расследованиям, по меньшей мере две страны, Марокко и Катар, якобы пытались повлиять на политическую работу парламента, выплачивая крупные суммы денег как минимум через одну брюссельскую неправительственную организацию.

Насколько новые правила Метсолы могли бы предотвратить этот скандал, неизвестно, отмечает издание. По версии Süddeutsche Zeitung, обвиняемые, вероятно, занимались своими делами со значительной криминальной энергией — зная, что их подкупают, или сами кого-то подкупая незаконно. Но некоторые из идей Метсолы также повторяют требования, которые критики недостающей прозрачности в Европейском парламенте выдвигают уже много лет.

Например, немецкий евродепутат Даниэль Фройнд, представляющий в Европарламенте партию зелёных, высоко оценил предложения Метсолы, но сказал, что они заходят недостаточно далеко. Прежде всего, третьи страны должны быть обязаны зарегистрироваться в реестре лоббистов ЕС. Этот момент отсутствует в предложениях Метсолы, критикует Фройнд.