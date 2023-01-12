 

“Допрыгалась”: раздевшаяся догола Волочкова серьезно повредила ценное место

12.01.2023, 10:17, Разное
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После интенсивных
тренировок и гастролей в конце прошлого года Анастасия Волочкова отправилась отдыхать.
Выбрала она для этого самое красивое и популярное место — Мальдивы. Белоснежные
пляжи, изумрудная вода и… оголившаяся экс-балерина Большого театра.

Для отдыха блондинка
выбрала очень интересные наряды. Например, минималистичные плавки, едва прикрывающие
тело. А от верха купальника Волочкова и вовсе отказывается — на фото она
прикрывается только руками. Некоторые поклонники, особенно мужчины, оценили
такой выбор.

“Зачем вообще нужны
такие трусы”, “Анастасия, отклейте уже руки от себя, будьте
смелее”, “Интересно, кто выбирал купальник”, — пишут неравнодушные
подписчики Волочковой.

Кроме этого, раздевшаяся догола балерина
искренне попросила журналистов и поклонников сильно ее не донимать.
Оказывается, на одном из недавних выступлений Анастасия Волочкова получила травму
— она серьезно повредила ценное место и растянула мышцы паха. Такая травма
распространена даже среди опытных танцовщиков.

“Эх, допрыгалась Настя!”
— посочувствовали Анастасии Волочковой любимые подписчики социальных сетей.


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