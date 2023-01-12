“Допрыгалась”: раздевшаяся догола Волочкова серьезно повредила ценное место

После интенсивных

тренировок и гастролей в конце прошлого года Анастасия Волочкова отправилась отдыхать.

Выбрала она для этого самое красивое и популярное место — Мальдивы. Белоснежные

пляжи, изумрудная вода и… оголившаяся экс-балерина Большого театра.

Для отдыха блондинка

выбрала очень интересные наряды. Например, минималистичные плавки, едва прикрывающие

тело. А от верха купальника Волочкова и вовсе отказывается — на фото она

прикрывается только руками. Некоторые поклонники, особенно мужчины, оценили

такой выбор.

“Зачем вообще нужны

такие трусы”, “Анастасия, отклейте уже руки от себя, будьте

смелее”, “Интересно, кто выбирал купальник”, — пишут неравнодушные

подписчики Волочковой.

Кроме этого, раздевшаяся догола балерина

искренне попросила журналистов и поклонников сильно ее не донимать.

Оказывается, на одном из недавних выступлений Анастасия Волочкова получила травму

— она серьезно повредила ценное место и растянула мышцы паха. Такая травма

распространена даже среди опытных танцовщиков.

“Эх, допрыгалась Настя!”

— посочувствовали Анастасии Волочковой любимые подписчики социальных сетей.