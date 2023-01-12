“Меня чуть ли не хоронят”: тяжело болеющая Боня просит оставить ее одну

43-летняя звезда “Дома-2”

Виктория Боня отправилась в новую горную экспедицию. В этот раз выбор женщины

пал на вулкан Охос-дель-Саладо в Чили. Напомним, что это уже не первая поездка

Бони в горы. Ранее она уже пыталась покорить гору Манаслу. К сожалению, восхождение

не вышло успешным — Боня едва не погибла при сходе лавины.

Сейчас же подъем на вершину

осложняется не только погодными условиями, но и физическим состоянием Виктории.

Тяжело болеющая горной болезнью Боня постоянно спускается вниз, чтобы вернуться

к хорошему самочувствию. Она не стесняется публиковать настоящие кадры жизни: с

опухшим лицом и запутанными волосами.

Некоторых журналистов

такие кадры поставили в ступор. Про Викторию Боню появилось несколько статей, в

которых во всех красках описывается самочувствие звезды. Начитавшись таких

материалов, Боня просит газеты и журналы оставить ее одну, передает Пятый канал.

“Выгляжу, конечно, не

так как все привыкли, но и не так ужасно, как опять пишут наши СМИ. Те, как

обычно, меня чуть ли не хоронят”, — делится чувствами Виктория Боня.

Поклонники сильно

переживают за состояние здоровье дивы. Но Боня спешит всех успокоить: горная

болезнь — это нормально, она в порядке и сможет восстановиться после возвращения

из Чили.