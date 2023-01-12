 

“Меня чуть ли не хоронят”: тяжело болеющая Боня просит оставить ее одну

12.01.2023, 10:17, Разное
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43-летняя звезда “Дома-2”
Виктория Боня отправилась в новую горную экспедицию. В этот раз выбор женщины
пал на вулкан Охос-дель-Саладо в Чили. Напомним, что это уже не первая поездка
Бони в горы. Ранее она уже пыталась покорить гору Манаслу. К сожалению, восхождение
не вышло успешным — Боня едва не погибла при сходе лавины.

Сейчас же подъем на вершину
осложняется не только погодными условиями, но и физическим состоянием Виктории.
Тяжело болеющая горной болезнью Боня постоянно спускается вниз, чтобы вернуться
к хорошему самочувствию. Она не стесняется публиковать настоящие кадры жизни: с
опухшим лицом и запутанными волосами.

Некоторых журналистов
такие кадры поставили в ступор. Про Викторию Боню появилось несколько статей, в
которых во всех красках описывается самочувствие звезды. Начитавшись таких
материалов, Боня просит газеты и журналы оставить ее одну, передает Пятый канал.

“Выгляжу, конечно, не
так как все привыкли, но и не так ужасно, как опять пишут наши СМИ. Те, как
обычно, меня чуть ли не хоронят”, — делится чувствами Виктория Боня.

Поклонники сильно
переживают за состояние здоровье дивы. Но Боня спешит всех успокоить: горная
болезнь — это нормально, она в порядке и сможет восстановиться после возвращения
из Чили.


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