Microsoft разрешила сотрудникам неограниченные отпуска

Компания Microsoft объявила об обновлении своей корпоративной политики, которая отменяет ежегодный лимит оплачиваемых дней отпуска. Об этом пишет The Verge.

Это нововведение будет действовать с 16 января 2023 года. После этой даты сотрудники Microsoft смогут брать дни отпуска по своему усмотрению, а новым работникам не придется откладывать их заранее.

Новая политика касается только штатных сотрудников. Эта “льгота” не будет распространяться на почасовиков или сотрудников, которые не являются резидентами США. Тем не менее Microsoft по-прежнему сохранит 10 дней отпуска, во время государственных праздников, и 10 дней по болезни. Сохраняются также отгулы в связи со смертью члена семьи, психическими проблемами или работой в суде присяжных.

По данным The Verge, Microsoft – не единственная американская компания, которая изменила лимит дней отпуска.

По данным The Verge, лимит дней отпуска также отменен и в ряде других американских компаний: SalesForce, LinkedIn, Oracle.