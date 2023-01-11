 

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес продают пончики и кофе — что это было

11.01.2023, 18:15, Разное
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50-летний Бен Аффлек встал за кассу кофейни Dunkin’ Donuts. Он обслуживал водителей в одной из точек сети в Бостоне. В нашем Telegram-канале можно увидеть кадры, на которых радостный Аффлек отдает пончики из окна приема заказов. Отработать за прилавком актеру пришлось всего одну смену.

Дело в том, что его пригласили сняться в рекламе кофеен. Бен отказать не смог: актер долгие годы является поклонником сети. Компанию Аффлеку составила его возлюбленная, певица Дженнифер Лопес. 

Я принимал активное участие в создании рекламного ролика, поскольку сам написал сценарий, был режиссером и исполнителем главной роли, — рассказал Аффлек.

Ожидается, что рекламный ролик покажут во время Супербоула, который состоится 12 февраля. Дженнифер и Бен не впервые снимаются вместе. Артисты исполнили главные роли в комедии “Джильи” в 2003 году, а также сотрудничали в картине “Девушка из Джерси” в 2004-м.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек этим летом поженились аж дважды. Сначала, 16 июля, они тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия. 


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