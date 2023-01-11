 

В Дубай завезли декорации Краснодарского края для безопасного отдыха депутатов

11.01.2023, 9:33, Разное
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Отдых в Объединённых Арабских Эмиратах снова станет безопасным для отечественных депутатов всех уровней. В Дубай начали завозить декорации, имитирующие курорты Краснодарского края.

Дочь министра обороны РФ Шойгу развлекается в ЭмиратахПланируется установить эти элементы в отдельной парковой зоне, а также в крупнейших отелях, где останавливаются народные избранники. В результате каждый желающий сможет снять видео, которое послужит подтверждением его лояльности. Для удобства отдыхающих в нужных местах будут установлены таблички с изображением фотоаппарата.

Места для установки декоарций были выбраны с учётом того, чтобы в кадр даже случайно не могли попасть достопримечательности или особенности рельефа, характерные только для ОАЭ. Для лиц, которым вопрос репутации наиболее важен, в районе Аджман на стройке установлен огромный фон с пятиэтажными домами класса «хрущёвка», возможно также арендовать на час или день группу русскоязычной массовки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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