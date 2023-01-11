Hill – «очень высокая цена» — битва за Тайвань приведёт к большим потерям для всех

Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований провёл симуляцию потенциального конфликта между КНР и Тайванем, в том числе с учётом возможного вмешательства США и Японии. Согласно оценке аналитиков, в большинстве сценариев Тайбэю и его союзникам удастся одержать победу над Пекином, но при этом они рискуют потерять десятки кораблей, сотни самолётов и десятки тысяч солдат, пишет The Hill.



AP

Потенциальное полномасштабное китайское вторжение на Тайвань приведёт к «тяжёлым потерям» всех сторон, в том числе США и Японии. К такому выводу пришли эксперты вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), пишет The Hill.

Аналитики выбрали в качестве старта возможного конфликта 2026 год. Они обыгрывали 24 различных варианта развития событий, опираясь на исторические данные и оперативные исследования, после чего составили обширный доклад, который вышел в начале этой недели, поясняет издание.

В большинстве сценариев альянс, включающий США, Японию и Тайвань, побеждал Китай после трех-четырёх недель боёв. Но при этом союзники теряли десятки кораблей, сотни самолётов и десятки тысяч солдат, подчёркивает The Hill.

Эксперты центра спрогнозировали 19 сценариев с вовлечением в конфликт Страны восходящего солнца. Япония неоднозначно относится к защите Тайваня, но в прошлом году премьер-министр Фумио Кисида объявил об историческом отказе от стратегии, ориентированной исключительно на оборону, и о значительном увеличении ежегодных расходов на вооружённые силы, напоминает издание.

США соблюдают принцип одного Китая, но поддерживают неформальные отношения с Тайванем, в том числе поставляя ему оружие. В то же время американские власти придерживаются «стратегической неопределённости», поэтому неясно, как они отреагируют на вторжение.

Симуляция военных действий CSIS также учитывала ситуацию, при которой Тайбэй не получал поддержку со стороны Вашингтона или Токио, в результате чего остров быстро переходил под контроль Пекина. Кроме того, согласно исследованию, американцам вряд ли удастся отправлять Тайваню оружие, как в случае с Украиной, поскольку Китай сможет блокировать эти поставки.

По данным центра, в большинстве сценариев США и Тайвань брали верх над КНР. Но для их успеха требовались определённые условия. Например, островным силам необходимо было удерживать оборону, а американским войскам — иметь доступ к своим базам в Японии.

Поднебесная имеет более широкое присутствие в Южно-Китайском море. Но США по-прежнему обладают преимуществом в глобальном плане, поэтому для их поражения в потенциальном конфликте должны сбыться «несколько пессимистичных условий», утверждают исследователи.

Старший советник Программы международной безопасности CSIS и автор доклада Марк Кансиан заявил The Hill, что главный вывод симуляции: Тайвань «может сохраниться как независимое государство». «Но цена очень высока», — добавил он.

В отчёте Кансиан рекомендовал Вашингтону придерживаться политики и усилий по «сдерживанию будущего вторжения». На его взгляд, Китай всё равно может пойти на прямой конфликт, несмотря на риск.

«Высадка морского десанта на вражеский берег — даже с учётом того, что [Тайваньский пролив] имеет ширину 100 миль, — это очень, очень сложное дело», — отметил Кансиан. Вместе с тем, согласно его отчёту, любой прямой конфликт между Китаем и Америкой опустошит Тайвань и, весьма вероятно, ослабит США на мировой арене.

У симуляции были некоторые ограничения. Среди прочего она не принимала в расчёт использование ядерного оружия, что подразумевает совершенно иное ведение боевых действий, или возможную китайскую блокаду острова.

Мэтью Кансиан, который участвовал в моделировании конфликта вместе со своим отцом Марком в Военно-морском колледже США, заявил, что симуляция не ставила своей целью подтолкнуть Америку к защите Тайваня или отговорить от неё. «Она просто показывает цену и вероятные результаты этого выбора», — пояснил он.