Press TV – в Нью-Йорке более 7 тысяч медсестёр и медбратьев объявили забастовку

Более 7 тыс. медсестёр и медбратьев из двух больниц Нью-Йорка объявили забастовку после неудачных переговоров с руководством медучреждений, пишет Press TV. Как поясняется в статье, медработники были вынуждены пойти на этот шаг, в том числе из-за хронической нехватки персонала.



AP

Более 7 тыс. медсестёр и медбратьев в двух крупных больницах Нью-Йорка объявили забастовку после того, как переговоры с руководством этих медучреждений об условиях труда, заработной плате и кадровой политике не привели к договорённостям, пишет Press TV.

Не сумев достичь соглашения во время ночных переговоров, Ассоциация медсестёр и медбратьев штата Нью-Йорк рано утром в понедельник объявила о забастовке в двух больницах.

Сотрудники профсоюза заявили, что борются за повышение заработной платы, чтобы та не отставала от инфляции. В ассоциации также отметили, что они были вынуждены пойти на этот шаг из-за хронической нехватки персонала, в результате которой медсёстрам и медбратьям приходится заботиться о чересчур большом количестве пациентов.

«Всего два года назад мы были героями, — заявил одна из бастующих медсестёр, напоминая о разгаре кризиса COVID-19. — В городе мы были на передовой, когда всё остановилось. А теперь нам нужно остановиться, чтобы они поняли, как много мы значим для этой больницы и для пациентов».

Приблизительно в десятке частных больниц Нью-Йорка контракты медсестёр истекли 31 декабря. Профсоюзу за последние дни удалось договориться о заключении предварительных контрактов с большинством больниц. Однако в случае с Медицинским центром Монтефиоре и больницой Mount Sinai этого сделать не удалось.

Оба медучреждения уже поспешили набрать временный персонал для продолжения работы и даже привлекли врачей для восполнения нехватки медсестёр.

В профсоюзе, между тем, заявили, что основным камнем преткновения в обеих больницах стал вопрос об адекватных механизмах обеспечения безопасных уровней укомплектования персоналом.