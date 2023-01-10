Чиновникам, наказанным в рамках Конвенции о противодействии коррупции, заплатят компенсацию из бюджета

Президент РФ поручил правительству подготовить набор мер по поддержке госслужащих, которые были несправедливо наказаны во время действия Конвенции о противодействии коррупции.

Чиновникам будет возвращено конфискованное имущество и выплачена денежная компенсация.

В связи с денонсацией Конвенции многие деяния, ранее квалифицировавшиеся как коррупционные преступления, будут декриминализованы, пояснили в правительстве. В частности, дача и получение взятки, помощь в сокрытии коррупционных средств и подкуп сотрудников правоохранительных органов перейдут из разряда уголовных правонарушений в административные, либо вовсе перестанут быть наказуемыми деяниями.

Все чиновники, наказанные за подобные действия в период с 1999 по 2022 год, смогут обратиться за возмещением морального и материального вреда, возвратом конфискованного имущества и снятием судимости. Также им будут возвращены все ведомственные награды, отнятые из-за обвинений в коррупции.

– Знаете, была у нас такая организация – Фонд борьбы с коррупцией. Так вот она сейчас признана экстремистской, да к тому же иноагентом. То есть, нам эту борьбу с якобы взяточниками, коррупционерами навязали извне, – говорит президент. – Запад давно работал над тем, чтобы развалить наш госаппарат, лишить его лучших кадров, которые из-за всяких пустяков теряли свои должности. Конвенцию подписал ещё Борис Николаевич Ельцин, и он в то время был обманут лживыми посулами американских дипломатов, что это якобы нужно для блага страны. Больше мы таких ошибок не повторим.

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