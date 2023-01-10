Мнение: Письмо: “Быть статусной женщиной”

В этом письме у автора конфликт с мужем из-за неудачной попытки сменить имидж.

Но главная проблема автора в отношениях – это маска жертвы.

У людей с ведущим багом Попрошайка или Плакса маска жертвы часто настолько прирастает к лицу, что они не могут отличить ее и себя, ее и нормальную реакцию на ситуацию.

noahine

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Благодарна вам за разбор моего письма, ссылка на него https://evo-lutio.livejournal.com/1594667.html.

Пишу письмо, так как не могу разобраться в возникшем конфликте с мужем.

Кратко опишу предысторию.

Я успела забронировать красивую квартиру в день публикации письма в стране парня (он захотел расстаться и мне надо было либо возвращаться в свою страну, либо искать квартиру), на следующий день утром собиралась в нее въезжать, немного переключилась мыслями на то, как буду обустраивать свой быт в новой квартире и чем буду заниматься без парня. И в тот же вечер парень предложил не расставаться и утром следующего дня сделал предложение.

(Наверное он и не собирался всерьез расставаться. Это была ссора, которую автор восприняла со свойственным ей трагизмом и фатальностью. Хотя нельзя исключать, что парень думал про расставание, но потом испугался оборвать привязанность и отрефлексировал эту привязанность лучше)

Возможно я не должна была выходить за него замуж, зная, что парень дома считает себя и является главным, мне приходится его слушать, либо не слушать и собрать вещи и съехать, компромиссы, которые было бы красиво найти, пока находить не имею. Но отказаться я честно говоря вряд ли могла бы. У нас, получается, финансовый мезальянс, т.к. его зарплата примерно в 5 раз больше моей. Мне подняли зарплату после публикации письма, но его зарплата растет одновременно с моей.

(Автор продолжает смотреть на отношения с парнем, теперь уже с мужем, с мрачным скепсисом. Не очень хороший прогноз, если она не научится быть благодарней и позитивней)

Дома я полностью обеспечиваю нам еду (покупка и готовка) и частично вкладываюсь в котов, муж платит за квартиру, котов, крупные бытовые покупки. Остальные деньги наши личные, за свои “салоны”/одежду/врачей/спортзал плачу сама, но если действительно мне нужны деньги, он всегда дает без вопросов.

Сегодня я купила новую одежду, полностью отличающуюся от всей что у меня была. Я ношу в основном джинсы с толстовками или рубашками. Последние недели много думала о том, какой имидж мне бы подошло строить, примерное направление. И сегодня я думала, что мне очень повезло, по своему карману я нашла вещи, которые мне очень понравились как смотрятся и сидят, я была так рада, когда все выбрала. Мне казалось, я начинаю понемногу двигаться в сторону создания гармоничного имиджа.

(Автор обдумывала смену имиджа, но с мужем не обсуждала. Если бы уважения к мужу было бы больше, ее бы волновало, понравится ли ему ее новый имидж. Но автор переживает только об одном: о своей зависимости, благодаря которой она вынуждена учитывать мнение “этого чужого и неприятного человека”. Ставлю в кавычки, потому что на самом деле он не чужой и приятный ей, но у автора плохая рефлексия)

Когда я, приехав домой, вышла к парню, переодевшись в новую одежду, он с каждой минутой рассматривания все негативнее высказывал свое мнение. Очень негативно отзывался о самих вещах. Ладно бы ему просто не понравилось. Но он сказал что это такой позор, что никуда со мной не пойдет в такой одежде. А я хотела так одеваться в основном когда мы идем куда-то вместе. Ему не нравилось сочетание цветов, фасоны, хотя в целом сказал что не против таких вещей, но именно эти – полное дно и не сочетаются. И кроме того, что классические брюки с пиджаками – это очень непрактично и оттого некрасиво, что им нет применения в моей жизни, что я хочу выглядеть как дамочка, не представляя из себя авторитетную женщину.

Задело что он сказал это мне в лицо. Учитывая, что он все-таки прав, я особо никто, мне кажется классические костюмы тоже могут быть по-разному строгими, надеть один из них на настольную коллекционную карточную фэнтези игру мне кажется вполне подходящим. Но мужа тут не переспорить. Я не могу ходить теперь в этой одежде, то, что близкого человека так отвращает мой вид, мне портит удовольствие носить ее.

Получается пока я в хороших отношениях с мужем, чтобы угодить обоим, носить к примеру классические костюмы, блузки, каблуки, мне надо либо быть статусной женщиной, либо найти какую-то альтернативу такой одежде, что-то похожее и разбавлять этим гардероб? Хотя если у мужа табу на каблуки, то никак мне их не завуалировать. Пиджаки еще можно наверно. Нормально ли в моей ситуации, что муж вообще контролирует эту сферу? Можно ли как-то найти общий язык, чтобы я не отдавала ему весь выбор, а тоже влияла или могла переспорить (а вообще хотелось бы сказать “это мое дело”)? Или только расходиться?

(Автор обдумывает, не стоит ли развестись с мужем, если ему не понравился ее костюм. В критике ее костюма она видит неуважение к ней. На самом деле, если вы резко меняете имидж, причем не в лучшую сторону, не ждите, что ваш супруг не обратит на это внимания, это и его тоже касается. Как думаете, почему? И почему люди с плохими границами уверены, что это их личное дело, как выглядеть?)

Прикладываю ссылки на фото в этих вещах, если вы захотите посмотреть. Возможно они действительно подобраны друг к другу плохо, но мне казалось с лицом смотрятся не плохо. Мне 25 лет. Прошу прощения, что четкость фото не очень хорошая и спасибо, если дочитали.

https://ic.pics.livejournal.com/noahine/88623285/1634/1634_original.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/noahine/88623285/2011/2011_original.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/noahine/88623285/2074/2074_original.jpg

https://ic.pics.livejournal.com/noahine/88623285/2505/2505_original.jpg

(Что можно навскидку сказать про имидж автора? Во-первых, ей 25, а выглядит она в этом как бабушка. Наверное об этом муж деликатно сказал “дамочка”. Во-вторых, ее унылое выражение лица в этой одежде еще мрачней и кислей. В-третьих, вещи похожи на одежду из старого чемодана, пролежавшие там 50 лет. В-четвертых, цвета автору не идут, а фасоны такие не идут никому. В-пятых, это все визуально уродует ее фигуру: длинный мятый пиджак, бесформенные черные брюки, просторная блузка из синтетического “шелка”. То есть автор из молодой девчонки в джинсах и толстовках решила превратиться в скучную пенсионерку, чтобы ее все принимали за маму ее мужа. Конечно он перепуган такой перспективой. А она обижена. Как думаете, с чем связана ее обида? Кто сформулирует? И что можно сказать о самооценке и целях автора, если она выбирает такую одежду? Какой она себя хочет видеть? Что получается в итоге?)