 

Хэйхэ хочет импортировать российские вина

10.01.2023, 15:40, Разное
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Чжан Хайпэн из департамента коммерции народного правительства Хэйхэ сообщил, что китайский город Хэйхэ, граничащий с российским Благовещенском, проявил интерес к импорту российских сладостей и вина.

Известно, что Хэйхэ импортирует большое количество российских соевых бобов. Китай использует систему квот на импорт товаров. “Мы с этим боремся и надеемся, что в будущем сможем работать с Амуром в области зерновых культур (кукуруза пшеница, ячмень, ячмень), а также лекарственных растений. Надеемся на широкое сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли”, – заявил Чжан Хайпэн.

Хэйхэ также отметил, что хочет расширить сотрудничество в других областях. Например, из РФ можно импортировать сладости и вино. Чжан Хайпэн заявил, что эти продукты чрезвычайно популярны на китайском рынке, и все знают, что это качественная продукция. Он сказал, что российская косметика и товары для здоровья пользуются популярностью в Китае, так как они соответствуют стандартам ЕС.


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