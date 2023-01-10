Великобритания вслед за Шотландией и Уэльсом запретит одноразовую пластиковую посуду

Правительство подтвердило, что планирует ввести запрет на использование в Англии одноразовой пластиковой посуды, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Ранее аналогичные запреты уже были введены на территории Шотландии и Уэльса, пишет The Guardian. Но похоже, что в Англии эта мера будет применяться в основном в отношении кафе и ресторанов, в то время как для магазинов действуют другие правила, отмечается в статье.



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Одноразовые предметы из пластика, такие как пластиковые столовые приборы, тарелки и подносы, будет запрещено использовать на территории Англии. Это подтвердили местные власти, пояснив, что запрет призван сократить загрязнение пластиком окружающей среды, пишет The Guardian.

Как показывает статистика, за каждый год в Англии используется в среднем около 1,1 миллиардов одноразовых пластиковых тарелок и 4,25 миллиардов столовых приборов, причём лишь 10% из них повторно перерабатываются после использования. При этом пластиковая посуда, используемая для упаковки еды и напитков на вынос, в том числе контейнеры для еды и столовые приборы, составляет наибольшую долю мусора в Мировом океане, отмечается в статье.

Министр окружающей среды Тереза Коффи подтвердила, что собирается запретить в Англии использование одноразовой пластиковой посуды на основании докладов, сделанных в прошлом месяце. Это решение было принято после детальных консультацией по этому вопросу с Министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra), которые проводились в период с ноября 2021 года по февраль 2022 года, поясняет The Guardian.

«Для того, чтобы пластиковая вилка полностью разложилась, может потребоваться 200 лет, то есть она будет два века находиться на свалке или загрязнять наши океаны», — сказала Коффи. «Я полна решимости активно продвигать действия, направленные на решение этой проблемы. За последние годы мы уже предприняли важные шаги — однако мы знаем, что ещё многое предстоит сделать, и мы снова прислушались к призывам общественности», — также подчеркнула она.

По словам министра, новый запрет должен помочь остановить загрязнение окружающей среды миллиардами кусков пластика, что позволит защитить её и сохранить для будущих поколений, говорится в статье. Официальный ответ правительства на предложения о запрете одноразовой пластиковой посуды в Англии по итогам всех консультаций должен быть опубликован в субботу.

Как предполагают журналисты The Guardian, под запрет попадут, в частности, одноразовые пластиковые столовые приборы, тарелки и подносы. Ранее подобные запреты уже были введены в Шотландии и Уэльсе. Кроме того, правительство Великобритании запретило в 2020 году использовать на территории Англии одноразовые пластиковые соломинки, мешалки и ватные палочки, поясняется в статье.

Однако похоже, что новые меры будут содержать и ряд исключений. По сведениям издания Daily Mail, запрет будет распространяться только на пластиковые тарелки, миски и подносы, используемые для еды и напитков в ресторанах и кафе или при покупке там на вынос, однако это не затронет супермаркеты и магазины. Это связано с тем, что при покупке в магазинах эти предметы будут классифицироваться как «первичная упаковка», использование которой, по словам правительства, регулируется другими способами.

Участники кампании за запрет одноразового пластика ранее приветствовали решение правительства как долгожданный шаг. В то же время некоторые раскритиковали медленные темпы принятия решений и ограниченное действие подобных мер, в то время как другие подчёркивают необходимость сосредоточиться на сокращении отходов, говорится в статье.

В частности, активист британского отделения Гринписа UK Меган Рэндлс приветствовала этот шаг, однако сравнила его с попыткой «тянуться за шваброй вместо того, чтобы перекрыть кран». По её мнению, правительство должно представить более весомую стратегию по сокращению загрязнений, которая включала бы «достижение целей по сокращению использования пластика, а также надлежащую схему для его повторного использования» и переработки, пишет The Guardian.