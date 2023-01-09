 

“Любит успешных мужчин”: перед кем на самом деле раздвигает ноги сбежавшая от жениха Волочкова

09.01.2023, 23:10, Разное
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В декабре Анастасия Волочкова неожиданно для всех объявила о помолвке с бизнесменом-кондитером Дмитрием. Тогда же артистка сообщила, что свадьба состоится после ее путешествия на Мальдивы. Некоторое время балерина публиковала в соцсетях снимки с новым возлюбленным, рассказывая о том, какой он замечательный, однако вскоре перестала это делать.

Поклонники предположили, что очередной роман Волочковой завершился, и теперь звезда снова находится в поиске мужчины. Косвенным доказательством того, что Анастасия опять одинока, стали ее публикации, сделанные во время ее отдыха на Мальдивах. По мнению интернет-пользователей, танцовщица сбежала от жениха за границу.

А еще нельзя не отметить следующее. Если в прошлый раз артистка, состоя в очередных отношениях, во время отдыха на Мальдивах всячески демонстрировала любовника публике, то теперь танцовщица позирует на фото в гордом одиночестве.

Остается загадкой то, кто именно фотографирует раздвигающую ноги в шпагате Волочкову на Мальдивах. На этот вопрос попытался ответить добрый блоггер, учредитель медийного проекта Принц Добра Иламин, владелец клиник “Дентал ЗАР” Ашот Задыкян. “Я уверен, она не одна туда полетала! Анастасия любит успешных мужчин. Я уверен, у нее достойная компания”, – сказал собеседник “Дни.ру”.

Задыкян относится к Анастасии Волочковой как к эпатажной личности, которая любит привлекать к себе внимание. “Она настоящая профессионалка в сфере хайпа. Я поддерживаю такой подход к делу. Пока все отдыхают, можно побаловать поклонников красивым видом и рассказать, как проходит отдых”, – добавил блоггер.


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