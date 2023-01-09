 

Тюремная решетка на долгие годы: Смольянинов мгновенно поплатился за свои слова о России

09.01.2023, 23:10, Разное
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Российский актер Артур Смольянинов, который недавно покинул Россию, решил раскрыть рот и наконец показал свое лицо. Именно, когда он находился за пределами страны, артист решил пройтись по ней катком, ведь в России он боялся этого.

В свежем интервью Смольянинов заявил, что предпочитает воевать на стороне Украины против России, а будущее России ему безразлично, “даже если она превратится в радиоактивный пепел”. После таких слов на артиста и его семью обрушился шквал критики. Смольянинов стал объектом травли не только простых россиян, но и звездных коллег, а также глав ведомств.

Адвокат Андрей Алешкин уверен, что в ближайшие годы Артуру Смольянинов придется нелегко. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. По словам правозащитника, в отношении актера могут возбудить уголовное дело по статье 280.3 УК РФ “Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан”.

Тем временем глава следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил подчиненным возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова. О том, какая статья может грозить актеру, пока не известно.


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