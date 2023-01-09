Цой рассказала о счетах и недвижимости на Украине после введенных комиком Зеленским санкций

Введенные Зеленским ограничения предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории Украины, лишение государственных наград страны, запрет на получение виз и т. д.

Но Анита Цой относится к этому с юмором. “Радует меня, что я, как всегда, оказалась в хорошей компании моих замечательных коллег, которых я глубоко уважаю и люблю: в списке значатся Филипп Киркоров, Лолита, Ирина Аллегрова, Анна Семенович, Сергей Лазарев, – заявила “Дни.ру” певица. – Отношусь к этому с определенной долей иронии, ибо на Украине я лет 10 не была, а счета и недвижимость там даже в голову иметь не приходило. А как можно отобрать то, чего и не было?! Зато верные друзья всегда со мной!”

Сегодня певице гораздо важнее новое дело, которое она начала – теперь ее знаменитую консервацию могут купить все желающие. Огурчики, компоты, кабачковая икра, кимчи – все прошло сертификацию и продается в Интернете, а звезда уже думает над новым рецептами и расширением ассортимента. И ей это интереснее, чем козни и санкции от злого комика.