 

Цой рассказала о счетах и недвижимости на Украине после введенных комиком Зеленским санкций

09.01.2023, 14:50, Разное
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Введенные Зеленским ограничения предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории Украины, лишение государственных наград страны, запрет на получение виз и т. д.

Но Анита Цой относится к этому с юмором. “Радует меня, что я, как всегда, оказалась в хорошей компании моих замечательных коллег, которых я глубоко уважаю и люблю: в списке значатся Филипп Киркоров, Лолита, Ирина Аллегрова, Анна Семенович, Сергей Лазарев, – заявила “Дни.ру” певица. – Отношусь к этому с определенной долей иронии, ибо на Украине я лет 10 не была, а счета и недвижимость там даже в голову иметь не приходило. А как можно отобрать то, чего и не было?! Зато верные друзья всегда со мной!”

Сегодня певице гораздо важнее новое дело, которое она начала – теперь ее знаменитую консервацию могут купить все желающие. Огурчики, компоты, кабачковая икра, кимчи – все прошло сертификацию и продается в Интернете, а звезда уже думает над новым рецептами и расширением ассортимента. И ей это интереснее, чем козни и санкции от злого комика.


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