Цой рассказала о счетах и недвижимости на Украине после введенных комиком Зеленским санкций
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Введенные Зеленским ограничения предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории Украины, лишение государственных наград страны, запрет на получение виз и т. д.
Но Анита Цой относится к этому с юмором. “Радует меня, что я, как всегда, оказалась в хорошей компании моих замечательных коллег, которых я глубоко уважаю и люблю: в списке значатся Филипп Киркоров, Лолита, Ирина Аллегрова, Анна Семенович, Сергей Лазарев, – заявила “Дни.ру” певица. – Отношусь к этому с определенной долей иронии, ибо на Украине я лет 10 не была, а счета и недвижимость там даже в голову иметь не приходило. А как можно отобрать то, чего и не было?! Зато верные друзья всегда со мной!”
Сегодня певице гораздо важнее новое дело, которое она начала – теперь ее знаменитую консервацию могут купить все желающие. Огурчики, компоты, кабачковая икра, кимчи – все прошло сертификацию и продается в Интернете, а звезда уже думает над новым рецептами и расширением ассортимента. И ей это интереснее, чем козни и санкции от злого комика.
Смотреть комментарии → Комментариев нет