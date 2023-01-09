 

Виктория Бекхэм опубликовала фото с невесткой Николой Пельтц на фоне слухов о конфликте

09.01.2023, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О том, что в династии Бекхэмов не все спокойно, слухи ходят давно. По словам различных источников, близких к звездному семейству, Виктория Бекхэм не ладит с супругой старшего сына Бруклина Николой Пельтц. Отметим, что все участники возможного конфликта на протяжении нескольких месяцев и сами активно подогревали интерес к этим предположениям. 

Впрочем, всего несколько часов назад по случаю 28-летия невестки Виктория опубликовала в личном блоге ранее неизвестную фотографию, на которой они запечатлены за одним столом и в прекрасном расположении духа. В посте Виктория теплыми словами поздравила Николу с днем рождения. 

С Днем Рождения, Никола! – написала звезда. – Надеюсь, ты замечательно проводишь этот день!

Информация о том, что Виктория Бекхэм и Никола Пельтц терпеть не могут друг друга появилась в прессе в начале августа 2022-го. По сообщениям инсайдеров, конфликт между свекровью и невесткой назревал еще до свадьбы. Никола категорически отвергла помощь Виктории в организации торжества и свела общение с ней на минимум. Даже свадебное платье она выбрала не бренда Виктории, а известного модного дома Valentino. Позже Никола дала интервью Variety, в котором не стала прямо опровергать то, что они с Викторией враждуют.

Бруклин Бекхэм связал себя узами брака со своей возлюбленной, дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца Николой, в апреле прошлого года. Торжественная церемония, давшая старт трехдневным гуляниям по случаю свадьбы, состоялась в роскошном поместье Монсоррель в Палм-Бич стоимостью 103 миллиона долларов. На праздник было приглашено свыше трех сотен гостей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.21 / Мнение: Турецкая лира ушла в крутое пике

28.02.22 / Сан-Марино отказалось закрывать воздушное пространство для российских самолётов

26.05.21 / Россия отдаст Беларуси деньги, полученные от перенаправленных через её воздушное пространство самолётов

24.03.22 / Минобороны РФ заявило о взятии под контроль города Изюм

23.05.22 / Мнение: О взаимодействии с авиацией

19.03.22 / «Град» разбил окно в Европу

12.08.22 / 13 августа в московских парках отметят День физкультурника

26.08.20 / Рыбаки поймали удивительную рыбу у берегов Канады

09.07.20 / «Свободные вассалы»

25.03.22 / Мнение: Итоги 1-го месяца СВО в инфографике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика