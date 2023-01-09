Виктория Бекхэм опубликовала фото с невесткой Николой Пельтц на фоне слухов о конфликте

О том, что в династии Бекхэмов не все спокойно, слухи ходят давно. По словам различных источников, близких к звездному семейству, Виктория Бекхэм не ладит с супругой старшего сына Бруклина Николой Пельтц. Отметим, что все участники возможного конфликта на протяжении нескольких месяцев и сами активно подогревали интерес к этим предположениям.

Впрочем, всего несколько часов назад по случаю 28-летия невестки Виктория опубликовала в личном блоге ранее неизвестную фотографию, на которой они запечатлены за одним столом и в прекрасном расположении духа. В посте Виктория теплыми словами поздравила Николу с днем рождения.

С Днем Рождения, Никола! – написала звезда. – Надеюсь, ты замечательно проводишь этот день!

Информация о том, что Виктория Бекхэм и Никола Пельтц терпеть не могут друг друга появилась в прессе в начале августа 2022-го. По сообщениям инсайдеров, конфликт между свекровью и невесткой назревал еще до свадьбы. Никола категорически отвергла помощь Виктории в организации торжества и свела общение с ней на минимум. Даже свадебное платье она выбрала не бренда Виктории, а известного модного дома Valentino. Позже Никола дала интервью Variety, в котором не стала прямо опровергать то, что они с Викторией враждуют.

Бруклин Бекхэм связал себя узами брака со своей возлюбленной, дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца Николой, в апреле прошлого года. Торжественная церемония, давшая старт трехдневным гуляниям по случаю свадьбы, состоялась в роскошном поместье Монсоррель в Палм-Бич стоимостью 103 миллиона долларов. На праздник было приглашено свыше трех сотен гостей.