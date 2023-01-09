 

Беременная Блейк Лайвли продемонстрировала образ для тех, кто не может влезть в старые вещи

09.01.2023, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В сентябре стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вновь станут родителями. Пока поклонники с нетерпением ждут новости о пополнении в семье, актриса продолжает подогревать интерес свежими фотографиями. На снимке, опубликованном в социальных сетях, Блейк продемонстрировала необычный образ.

Актриса также рассказала фанатам о своей проблеме. Она призналась, что из-за беременности не может носить некоторые вещи. Впрочем, вместо того, чтобы расстраиваться, звезда решила поэкспериментировать со стилем и сочетать, казалось бы, несочетаемое. Блейк примерила платье вместе с юбкой. 

Когда не можешь застегнуть молнию юбки сзади, а пуговицы на платье — спереди, надевай и то, и другое. Кто сказал, что минус на минус не дает плюс?

Блейк Лайвли уже более десятилетия замужем за актером Райаном Рейнольдсом. Они познакомились на съемках фильма “Зеленый фонарь” в 2010 году, а спустя два года поженились. Пара растит трех дочерей: 8-летнюю Джеймс, 6-летнюю Инес и 3-летнюю Бетти. 

Отметим, что Блейк уже неоднократно делилась с поклонниками новыми “беременными” фото, в том числе в преддверии Рождества.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06.22 / Шляпа-кепка, колье-ошейник и облегающий комбинезон: 10 самых успешных летних тенденций и как применять их на практике

13.11.22 / Десять советов по созданию элегантного осеннего образа

12.07.22 / Daily Mail – хвастовство шпионов в LinkedIn поставило под угрозу безопасность Великобритании

10.06.22 / Концерты и викторины ждут москвичей в парках 11 и 12 июня

21.11.22 / Мнение: Куклы и коррупция

03.09.20 / Экономика: Российский газ вернет ценовое превосходство над СПГ в Европе

04.08.22 / Собянин объявил о завершении самого сложного этапа реконструкции на участке Площадь Трех Вокзалов – Курская

19.12.21 / В Москве откроют первый в России памятник QR-коду

13.04.22 / Мнение: Мир Путина

30.11.22 / Женственность есть, просто она заблокирована. Как выдает себя женская энергия, которая была подавлена: 8 признаков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика