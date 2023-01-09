Беременная Блейк Лайвли продемонстрировала образ для тех, кто не может влезть в старые вещи

В сентябре стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вновь станут родителями. Пока поклонники с нетерпением ждут новости о пополнении в семье, актриса продолжает подогревать интерес свежими фотографиями. На снимке, опубликованном в социальных сетях, Блейк продемонстрировала необычный образ.

Актриса также рассказала фанатам о своей проблеме. Она призналась, что из-за беременности не может носить некоторые вещи. Впрочем, вместо того, чтобы расстраиваться, звезда решила поэкспериментировать со стилем и сочетать, казалось бы, несочетаемое. Блейк примерила платье вместе с юбкой.

Когда не можешь застегнуть молнию юбки сзади, а пуговицы на платье — спереди, надевай и то, и другое. Кто сказал, что минус на минус не дает плюс?

Блейк Лайвли уже более десятилетия замужем за актером Райаном Рейнольдсом. Они познакомились на съемках фильма “Зеленый фонарь” в 2010 году, а спустя два года поженились. Пара растит трех дочерей: 8-летнюю Джеймс, 6-летнюю Инес и 3-летнюю Бетти.

Отметим, что Блейк уже неоднократно делилась с поклонниками новыми “беременными” фото, в том числе в преддверии Рождества.