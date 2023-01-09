Лишь 12% немцев «очень довольны» функционированием демократии в Германии

Только 50% граждан Германии доверяют новому федеральному правительству, а 48% — бундестагу, передаёт Handelsblatt. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Алленсбахским институтом демоскопии и исследовательским центром Media Tenor. При этом лишь 12% опрошенных «очень довольны» «функционированием демократии и всей политической системы в Федеративной Республике Германия».



AP

Организуя традиционные праздничные собрания в начале года, немецкие партии изо всех сил пытаются добиться одобрения населения. Но с политическим доверием в Германии дела плохи. Это следует из результатов опроса, проведённого Алленсбахским институтом демоскопии и исследовательским центром Media Tenor, пишет Handelsblatt.

По данным опроса, только 24% населения считают, что партии заслуживают доверия. По сравнению с 2021 годом это значение увеличилось на два процентных пункта. Но в целом это очень слабый показатель.

Через год после прихода к власти светофорной коалиции показатели СДПГ, зелёных и СвДП стали ещё хуже. Лишь 50% населения доверяет новому федеральному правительству, а 48% — бундестагу. В 2021 году доверие к федеральному правительству и бундестагу составляло 54%.

Список государственных и общественных учреждений по уровню доверия возглавляют научно-исследовательские центры (83%), больницы (78%), малые и средние предприятия (77%). Крупные компании находятся на последнем месте с 21%.

Лишь 12% опрошенных «очень довольны» «функционированием демократии и всей политической системы в Федеративной Республике Германия».

Кроме того, в 2021 году, прошедшем под знаком пандемии коронавируса, ощущение свободы среди немцев упало до минимума. После снятия большинства ограничений многие граждане, похоже, вздохнули с облегчением. Доля тех, кто чувствует себя свободным, выросла с 36% до 45% процентов в 2022 году.

Длительная ограничительная политика в отношении коронавируса в Китае и конфликт на Украине, вероятно, также повлияли на восприятие свободы среди немцев. Руководитель исследования Роланд Шац отметил: «События в мире изменили представления о собственной стране». Тем не менее настораживает тот факт, что свободными себя ощущают лишь менее половины немцев.

Аналогичная картина возникает, когда речь идёт о субъективном восприятии свободы слова. Выросла доля тех, кто считает, что в Германии можно свободно выражать своё мнение — с 45% до 48%. Однако в более ранних опросах это значение превышало 60%.

О том, что страна разделена на два лагеря, свидетельствуют и ответы на другой вопрос исследования: 41% опрошенных, что на четыре процентных пункта больше, чем в 2021 году, считает, что равенство и социальная справедливость для них важнее, чем свобода.

Свободу предпочли бы 47%, что на три процентных пункта меньше, чем год назад. С начала проведения опросов в 1998 году ещё никогда такое количество людей не ставило равенство на первое место, передаёт Handelsblatt.