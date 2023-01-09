Зачет по милитаризму

С будущего года в вузах планируют ввести военную подготовку. Зачем?

Военная подготовка добралась теперь до высших учебных заведений. Размытые формулировки пресс-релиза Минобрнауки создают впечатление скорого появления аналога школьного НВП и в вузах. В чем конкретно заключается инициатива — в материале «Новой».

Любые идеи людей в высоких кабинетах формулируются так, что с первого прочтения почти ничего не ясно. Что можно вычленить из пресс-релиза Министерства науки и высшего образования?

Совместно с Минобороны разработан некий модуль «Основы военной подготовки», который будет включен в образовательные программы бакалавра и специалитета «для подготовки студентов к военной или иной государственной службе».

А ИМЕННО:

«В частности, программа модуля обеспечивает формирование универсальной компетенции в соответствии с требованиями образовательных стандартов о необходимости создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Модуль разработан в рамках соответствующего поручения Президента и Правительства Российской Федерации о включении дисциплины по начальной военной подготовке в образовательные программы высшего образования, а также организации подготовки преподавательского состава университетов для преподавания указанной дисциплины».

ВОТ ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОЙ ИНИЦИАТИВЕ В ГОСДУМЕ:

«Когда мы говорим о модуле, то наша задача прежде всего, чтобы у студентов появились правильные компетенции. В рамках вузов мы можем это все спокойно распределить между существующими дисциплинами. У нас есть дисциплина «основы безопасности жизнедеятельности». У нас есть физкультура. Очень многие вузы проводят дополнительное образование, в частности — оказание первой медицинской помощи. Я думаю, что вводя дополнительные новые дисциплины, университеты справятся с тем, как это распространять по другим предметам, по другим курсам, и это не окажет существенного влияния, не приведет к увеличению объема нагрузки как на студентов, так и на преподавателей».

(Александр Мажуга, депутат Госдумы, зампред Комитета по науке и высшему образованию)

Позднее появились подробности.

Минобороны выпустило сопроводительное письмо, в котором среди прочего говорилось: основная цель курса для студентов — получить знания и умения, чтобы быть готовым к выполнению «воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с законодательством РФ».

Для реализации такой программы необходимо наличие у образовательных учреждений соответствующей материально-технической базы — плац, аудитории для изучения общевоинских уставов, медицинской подготовки, радиационной, химической и биологической защиты, огневой подготовки из стрелкового оружия.

Это еще не все. Преподаватели, имеющие военный опыт, расскажут студентам о видах и устройстве самого оружия (автомат АК-74, пулемет РПК-74 и пистолет Макарова), а также проведут подготовку по боевому применению ручных гранат.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В целом обучение российских студентов навыкам массовых убийств у чиновников и депутатов никаких морально-этических вопросов не вызывает.

Безусловно, любая военно-патриотическая программа в молодежной среде не обходится без традиционной кампании по промывке мозгов. Она имеется и в этом учебном курсе. Формулируется тоже абстрактно: студенты будут обладать умением давать оценку «международным военно-политическим и внутренним событиям и фактам с позиции патриота своего Отечества».

Если смотреть на все эти программы с точки зрения методики, то они ничем не отличаются от школьного курса НВП, который Минпросвещения внедрит начиная уже с 1 сентября 2023 года. Те же программы, те же чиновничьи клише про «патриотическое воспитание» и «воспитание чувства долга перед Родиной».

С академической точки зрения вся эта процедура будет выглядеть следующим образом: студентам выделено 108 часов, из которых 72 — аудиторные. Контроль успеваемости, как и на всех предметах, письменный и устный. Промежуточная аттестация в виде зачета. 108 часов — это либо по две пары в неделю в течение одного семестра, либо по одной, но тогда курс затянется на год. Так же как и НВП в школах, военная подготовка в вузах рекомендуется к включению с 1 сентября будущего года.

Как пишет «Коммерсантъ»: «Программа модуля «основы военной подготовки» уже поступила в вузы».

Каждый раз, когда такие программы, созданные по лекалам восьмидесятых годов прошлого века, пытаются реанимировать, наблюдатели задаются вопросом: а это конкретно для чего? Не очень понятно, чего хотят и каких результатов ждут люди в высоких кабинетах, учитывая, что с калашниковым студенты, согласно планам, должны быть хорошо знакомы уже в момент поступления, как и уметь бросаться на пол при словах «вспышка справа».

Пропагандистская составляющая понятна: школьники и молодежь ведут себя непозволительно нагло. Они думают своей головой. А тем самым могут усомниться в правильности действий государства, что недопустимо.

Вследствие этого все силы брошены на блокировку у молодого поколения способности критически мыслить.

А для чего все эти метания гранат и одиночные окопы, строевая подготовка и пулемет? Да и нет вузов соответствующей материально-технической базы: плац, тиры, полигоны…

Очевидно, для того, чтобы было по каким показателям отчитываться. Но и это не главное. Много важнее — извращенные милитаризмом юношеские души, в которых нет места ощущению ценности человеческой жизни — ни своей, ни чужой. И — вбитая на уровне собаки Павлова потребность исполнять приказы.

Макар Ситкин

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