Аналитик Муртазин объяснил, что продажи iPhone в России упали из-за недержания в использовании устройства

Неудобства использования смартфона Apple iPhone в РФ привели к снижению спроса. Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, пояснил об этом в интервью РИА Новости.

Apple Pay сегодня недоступен, а в App Store не так много приложений. Это означает, что iPhone невозможно купить. Эксперт также заявил, что есть неопределенность в будущем, потому что устройства могут быть очень дорогими, даже без обслуживания.

Муртазин сообщил, что доля iPhone в РФ упала с 17% до 5,5% в феврале 2022 года. Муртазин заявил, что многие россияне, которые раньше пользовались iPhone, стали покупать телефоны на базе Android, чтобы попробовать их.

Ранее аналитики Marvel Distributions заявляли, что в прошлом году россияне почти вдвое увеличили спрос на iPhone по сравнению с 2021 годом. Эксперты сошлись во мнении, что такое падение продаж может быть связано с уходом компании Apples из РФ и прекращением официальных поставок.