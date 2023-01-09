 

“Автоваз” возобновляет производство после новогодних каникул

09.01.2023, 12:53, Разное
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Председатель первичной профсоюзной организации “АвтоВАЗа” Сергей Зайцев рассказал РИА Новости, что производство после новогодних каникул возобновилось в нормальном режиме.

“Все вышли на работу”, – Зайцев заявил, что производство работает в нормальном режиме”. Он ранее рассказал РИА Новости, что агрегаты на комплексе по производству автомобилей Granta и на платформе B0 будут работать с понедельника по субботу в две смены. Нива будет работать с понедельника по субботу в одну смену. По данным профсоюза, сотрудники будут работать 5 дней в неделю по графику с одной сменой и выходным днем в конце.

“Автоваз” имеет производственные мощности в Тольятти, Ижевске. В мае Renault продала свою долю (66,79%) российскому правительству. Новое руководство “АвтоВАЗа” объявило, что планирует возобновить производство почти всех моделей в своей линейке в 2023 году. Сейчас бренд включает в себя четыре семейства моделей: Vesta Largus Granta Niva, Granta Largus и Granta.


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