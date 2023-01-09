В рамках зерновой сделки 5,4 процента было отдано нуждающимся странам

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, доля зерна, которое было отправлено через “зерновые коридоры” в нуждающиеся страны, составила всего 5,4%.

Представители России, Турции и Украины 22 июля прошлого года подписали зерновое соглашение, которое позволяет экспортировать украинское продовольствие, удобрения и зерно через Черное море, из трех портов, включая Одессу. Хотя срок действия договора закончился 18 ноября, он был продлен еще на 120 дней при отсутствии возражений. Эта сделка была частью общего пакета, который также включал разблокирование экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва заявила, что это соглашение не имело юридической силы. ООН также заверила, что ограничения будут сняты.

8 января через “зерновой коридор” на 633 судах было перевезено 16,9 млн. тонн зерна и других продовольственных товаров. По данным Haber TV, только 5,4% зерна отправилось в наименее развитые страны”, – цитирует министра.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоан заявил, что достиг договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправки российских удобрений и зерна в бедные страны Африки. В сентябре Путин напомнил, что большая часть украинского зерна экспортируется на Запад, а не в бедные страны Африки. По словам Путина, Москва готова и хочет обеспечить поставки всего зерна для наименее развитых стран в рамках зернового соглашения.